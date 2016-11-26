أخبار عاجلة

مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: ربط الكهرباء بين مصر والسعودية يعطي نتائج جيدة بسبب اختلاف وقت الذروة -
مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: السوق الموحد للطيران في أفريقيا يعتبر مشروع الريادة في القارة السمراء -
محمود طاهر يهنىء «يد الأهلي» بالسوبرالإفريقي.. ويشيد باللاعبين -
محمود فايز: جمهور الأهلي وراء الفوز بالسوبر -
مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: أنجزنا مشروع ممر يمتد من القاهرة وحتى كيب تاون بجنوب أفريقيا -
مساء الأنوار: لقاءات مع لاعبي النادي الأهلي لكرة اليد عقب فوزهم ببطولة كأس السوبر الإفريقي -
مساء dmc - كلمة وزير الخارجية الروسي في مجلس الأمن .. يتهم بريطانيا بتمويل جماعات إرهابية -
مساء dmc - مندوب مصر في مجلس الأمن: الحرب في سوريا خلقت ملاذآ آمنا لعشرات الآلاف من الإرهابيين -
ملكة جمال وهذه بداية تعارفهما.. سارة شاهين «الزوجة الثانية» لعمرو واكد -
مساء dmc - أهم تصريحات وزير الخارجية في اجتماع لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

الإمارات تترأس اجتماع القوة العالمية الافتراضية في بيرن

Google+ Print
الإمارات تترأس اجتماع القوة العالمية الافتراضية في بيرن الإمارات تترأس اجتماع القوة العالمية الافتراضية في بيرن

تترأس وزارة الداخلية الرئيس الحالي لـ «V.G.T»اجتماع مجلس إدارة القوة العالمية الافتراضية والذي سيعقد في الفترة من 28 إلى 30 نوفمبر الجاري، بمدينة بيرن السويسرية.

ويناقش الاجتماع مجموعة من المحاور ذات الصلة بحماية الأطفال من الإساءة والاستغلال عبر الانترنت ومكافحة انتهاك حقوق الطفل، ويبحث تطوير آليات العمل المشترك وتعزيز التعاون الدولي في التصدي للمخاطر التي يتعرض لها الأطفال. ومن المقرر أن يشارك أعضاء القطاع الخاص بالـ VGT في هذا الاجتماع جنباً إلى جنب مع جهات إنفاذ القانون.

وقال اللواء الدكتور ناصر لخريباني النعيمي، الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية؛ رئيس القوة العالمية الافتراضية«الحالي لـ»V.G.T «،رئيس اللجنة العليا لحماية الطفل في وزارة الداخلية إن انعقاد الاجتماع يأتي إدراكاً من الحكومات، في مختلف أنحاء العالم كافة، بأن الانترنت يشيع استخدامه من قبل المعتدين، لاستغلال وإساءة معاملة الأطفال .

مكافحة الجريمة

وأكد أن دولة الإمارات في طليعة الدول الإقليمية والعالمية التي تصدرت مكافحة الجرائم عبر الانترنت خاصة في مجال حماية الأطفال من الإساءات، إذ إن القانون الاتحادي الإماراتي بشأن حقوق الطفل المعروف» بقانون وديمة« الذي سُن في وقت سابق من هذا العام يوجب على شركات الاتصالات ومزودي خدمات المعلومات الالكترونية ابلاغ السلطات المختصة أو الجهات المعنية عن أي مواد إباحية للأطفال يتم تداولها عبر مواقع وشبكة المعلومات الالكترونية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل