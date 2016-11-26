الإمارات تترأس اجتماع القوة العالمية الافتراضية في بيرن

تترأس وزارة الداخلية الرئيس الحالي لـ «V.G.T»اجتماع مجلس إدارة القوة العالمية الافتراضية والذي سيعقد في الفترة من 28 إلى 30 نوفمبر الجاري، بمدينة بيرن السويسرية.

ويناقش الاجتماع مجموعة من المحاور ذات الصلة بحماية الأطفال من الإساءة والاستغلال عبر الانترنت ومكافحة انتهاك حقوق الطفل، ويبحث تطوير آليات العمل المشترك وتعزيز التعاون الدولي في التصدي للمخاطر التي يتعرض لها الأطفال. ومن المقرر أن يشارك أعضاء القطاع الخاص بالـ VGT في هذا الاجتماع جنباً إلى جنب مع جهات إنفاذ القانون.

وقال اللواء الدكتور ناصر لخريباني النعيمي، الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية؛ رئيس القوة العالمية الافتراضية«الحالي لـ»V.G.T «،رئيس اللجنة العليا لحماية الطفل في وزارة الداخلية إن انعقاد الاجتماع يأتي إدراكاً من الحكومات، في مختلف أنحاء العالم كافة، بأن الانترنت يشيع استخدامه من قبل المعتدين، لاستغلال وإساءة معاملة الأطفال .

مكافحة الجريمة

وأكد أن دولة الإمارات في طليعة الدول الإقليمية والعالمية التي تصدرت مكافحة الجرائم عبر الانترنت خاصة في مجال حماية الأطفال من الإساءات، إذ إن القانون الاتحادي الإماراتي بشأن حقوق الطفل المعروف» بقانون وديمة« الذي سُن في وقت سابق من هذا العام يوجب على شركات الاتصالات ومزودي خدمات شبكة المعلومات الالكترونية ابلاغ السلطات المختصة أو الجهات المعنية عن أي مواد إباحية للأطفال يتم تداولها عبر مواقع وشبكة المعلومات الالكترونية.