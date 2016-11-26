الهلال الأحمر تنظم مهرجان «المعطان» السنوي على شاطئ البطين

بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية رئيس هيئة الهلال الأحمر افتتحت الهيئة مساء أمس فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان «المعطان» على شاطئ البطين في أبوظبي احتفالاً باليوم الوطني الخامس والأربعين للدولة.

افتتح فعاليات المهرجان الذي يستمر حتى الثالث من شهر ديسمبر المقبل الشيخ هزاع بن حمدان بن زايد آل نهيان.

وخلال جولة له في موقع المهرجان اطلع على عدد من الفعاليات التي يتضمنها المهرجان وعلى عدد من الصناعات التراثية وأكشاك المنتجات الشعبية، كما حضر جانباً من الفقرات الشعبية والتراثية.

مشاركة

وأشار الدكتور حمدان مسلم المزروعي رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر إلى أن الهيئة تشارك دولة الإمارات أفراحها بمناسبة اليوم الوطني الخامس والأربعين من خلال تنظيم هذا المهرجان التراثي في دورته الرابعة الذي يحتوي على مشاركات عدة وفقرات تراثية مختلفة لربط جيل اليوم بتراث دولة الإمارات وما كان عليه الآباء والأجداد. وقدم المزروعي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة وإلى المواطنين والمقيمين بمناسبة اليوم الوطني الخامس والأربعين للدولة.

ومن جانبه قدم الدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام للهلال الأحمر التهنئة للقيادة الرشيدة للدوله وكل أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة باليوم الوطني الخامس والأربعين، داعياً المولى أن يحفظ دولتنا الفتية وأن تحقق المزيد من التقدم والازدهار.

وأكد محمد الفلاحي أن الهيئة برئاسة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية أصبحت عنوان العمل الإنساني لدولة الإمارات التي وصل عطاؤها إلى كل المناطق التي تتعرض للكوارث أو النزاعات لمساعدة الضحايا في تخطي المحن التي يواجهونها مما أهل الدولة لأن تكون في المراكز الأولى على المستوى العالمي في مجال العطاء الإنساني.

وقال الفلاحي: لقد عرف الناس الهلال الأحمر بدوره الإنساني والخيري وهناك أيضاً جانب اجتماعي مهم للهلال الأحمر يتمثل في تنظيم هذه الفعالية المهمة التي تساهم في تعريف الزوار بماضي الدولة.

وأشار إلى أن تزامن هذا المهرجان مع اليوم الوطني هو تعبير بسيط لما نحمله في قلوبنا من ولاء وحب لدولتنا ويدل على تمسكنا بتراثنا العريق والموروث الحضاري الذي نقلته لنا الأجيال السابقة لنصل اليوم إلى أعلى المراتب في كل الميادين، كما أن المهرجان يشكل فرصة للزوار للاستمتاع بالأجواء الشعبية والتراثية المحيطة به.

وتشارك في فعاليات مهرجان المعطان عدد من الفرق الشعبية التي تقدم الموروث الفني الشعبي لدولة الإمارات والتي تطلع الجمهور على حياة البحر والغوص.