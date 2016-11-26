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«شورى أطفال الشارقة» يدعو لتعميم مجالس الصغار على مستوى الدولة

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«شورى أطفال الشارقة» يدعو لتعميم مجالس الصغار على مستوى الدولة «شورى أطفال الشارقة» يدعو لتعميم مجالس الصغار على مستوى الدولة

دعا مجلس شورى أطفال الشارقة إلى إنشاء مجالس شورى للأطفال في إمارات الدولة كافة، وتأسيس مجلس اتحادي لشورى أطفال الإمارات يتم اختيار أعضائه من مجالس الإمارات السبعة عن طريق الانتخاب والتزكية، بهدف تعميم التجربة وتوحيد الرؤى والأفكار والتطلعات لخدمة الدولة ومستقبلها.

وأوصى - خلال الجلسة الرابعة والختامية لدور الانعقاد الرابع عشر (2015 - 2016) - برفع القضايا كافة الصادرة عنه إلى المجلس الاستشاري بالشارقة والمجلس الوطني الاتحادي ومناقشتها مع الجهات المختصة، إضافة إلى مشاركة نوابه في بعض الجلسات الخاصة للمجلسين للاطلاع على تجربتهما النيابية والاستفادة منها وتوثيق التعاون والتنسيق مع برلمان الأطفال العرب.

وخصصت الجلسة الختامية لمناقشة موضوع استثمار طاقات الأطفال في مجال الابتكار وما يعود على الوطن من خلال محوري مقومات الابتكار في مرحلة الطفولة وأهمية تنميتها واستثمارها لتعود بالنفع على نفسه ووطنه.

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