رأس الخيمة تدخل «غينيس» بأطول جدار غرافيتي متوهج

تحت رعاية وحضور صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، كشفت دائرة رأس الخيمة للأشغال والخدمات العامة، بحضور فريق غينيس للأرقام القياسية، النقاب عن أكبر جدار غرافيتي في العالم يتوهج في الظلام بحديقة صقر العامة في رأس الخيمة لتحطم بذلك الأرقام القياسية السابقة.

وشارك أكثر من 35 فنانا محليا وعالميا في الرسم على الجدار لمدة تزيد على ثلاثة أسابيع، حيث جسدوا إمارة رأس الخيمة على ثلاث مراحل مختلفة «الماضي والحاضر والمستقبل»، وذلك على مساحة 407 أمتار مربعة شيدت على مدخل الحديقة كجزء من أسبوع الإمارات للابتكار، كما أطلقت الدائرة «مختبر الإبداع» في الحديقة الذي سيكون منارة لجذب الجمهور إلى الصناعات الإبداعية.

وقام فريق غينيس للأرقام القياسية بقياس الجدار، ليعلن عن فوز الدائرة في كسر الرقم القياسي السابق البالغ 207 أمتار مربعة والمسجل في بريطانيا مارس 2015.

مشاريع كبرى

وبعد الإعلان عن فوز الدائرة في كسر الرقم القياسي السابق بدأت عروض الألعاب النارية بإنارة سماء الإمارة احتفالاً بالفوز، كما تم الاستماع الى الأغنية الوطنية الجديدة والتي تم إهداؤها لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي.

كما تم عرض هولوغرام ثلاثي الأبعاد للمهندس أحمد الحمادي مدير عام دائرة الأشغال العامة والخدمات، الذي نقل جهود رأس الخيمة في رحلتها الناجحة من خلال تسليط الضوء على المشاريع الكبرى في الإمارة بطريقة مبتكرة للغاية وخلق مشهدا مدهشا للجمهور.

تطور ملموس

وقال المهندس أحمد الحمادي «فخورون بأننا نفذنا شيئا جديدا في الإمارة، وكسرنا به الرقم القياسي العالمي»، متوجها بالشكر للرعاة البلاتينيين ومنهم شركة كلداري للشاحنات والمعدات الثقيلة المحدودة (ذ.م.م) الذين ساهموا كثيرا من أجل إنجاح هذا الحدث، كما هنأ فريق عمل الدائرة على جهودهم.

وأضاف الحمادي «لقد شهدت إمارة رأس الخيمة تطورا كبيرا وملموسا على جميع الصعد تحت رؤية وتوجيهات ودعم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي»، مبديا الفخر بإضافة معلم جديد للإمارة.

حضر العرض الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، والمهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي، والشيخ محمد بن كايد القاسمي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، ومديرو الدوائر المحلية وعدد من المسؤولين.