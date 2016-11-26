كاميرا ذكية لأمن المنازل ومواد بناء من ورق معاد تدويره

قدم طلبة كلية الهندسة بجامعة الشارقة فكرتين لمشروعين مميزين وذلك ضمن أسبوع الابتكار، الأول عن فكرة مبتكرة عن كاميرا ذكية لأمن المنازل تعمل على تصوير الداخلين خلال فترة غياب أهل المنزل، والمشروع الثاني لإعادة تدوير الورق لإنتاج مواد بناء جديدة بمميزات أفضل.

وتقوم فكرة الكاميرا الذكية لأمن المنازل والتي قدمتها الطالبتان شيماء محمد وعائشة الطنيجي من قسم الهندسة الصناعية بالكلية، على عمل برمجة للهاتف الذكي وتوصيله بحساسات ترصد الحركات للداخلين من غير المرغوب فيهم.

وتقوم كاميرا الهاتف الذكي بتصوير الأشخاص وإرسال الصور فوراً على برنامج التواصل الاجتماعي «تويتر» الخاص بصاحب المنزل، أو حسب ما تتم برمجته، بحيث يمكن أن يتم إرسال الصورة مباشرةً إلى مواقع الأجهزة الشرطية.