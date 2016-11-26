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محمد بن راشد والشيوخ يؤدون صلاة الجنازة على فقيد الوطن خميس المزينة

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محمد بن راشد والشيوخ يؤدون صلاة الجنازة على فقيد الوطن خميس المزينة محمد بن راشد والشيوخ يؤدون صلاة الجنازة على فقيد الوطن خميس المزينة

نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الفقيد الراحل الفريق خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي، الذي وافته المنية ليلة أول من أمس إثر نوبة قلبية.

وقال سموه على «تويتر»: «فقدت دولة الإمارات أحد رجالها المخلصين.. خميس مطر المزينة كان قائداً لفريق عمل وجندياً في خدمة الوطن وأباً لأسرة صالحة.. رحمه الله رحمة واسعة».

وأضاف سموه: «تعازي الشخصية لأسرة خميس مطر وأصحابه ولأهل دبي ولشعب دولة الإمارات، ومن ترك إرثاً للوطن كإرث خميس مطر فما رحل بل سطر نفسه في سجل مجد الدولة». وأدى سموه صلاة الجمعة في مسجد الشيخ راشد في منطقة زعبيل ظهر أمس، ثم أدى سموه صلاة الجنازة على جثمان الفقيد.

وأدى الصلاة إلى جانب سموه، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وعدد من معالي الوزراء وكبار المسؤولين. وشيع جثمان المغفور له بإذن الله تعالى إلى مثواه الأخير في مقبرة القصيص.

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