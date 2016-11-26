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حذاء ذكي ناطق لمساعدة فاقدي البصر

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ابتكرت 4 طالبات مواطنات حذاء ذكياً ناطقاً لمساعدة فاقدي البصر على السير دون الحاجة إلى مساعدة الآخرين، وذلك باستخدام تكنولوجيا ذكية، تمكنهم من قياس المسافات بينهم وبين أية حواجز أو عوائق قد تكون أمامهم على الطرقات وفي المنازل.

والطالبات، مودة عادل علي «صف تاسع» وجود محمد طالب «صف ثامن» ومريم عادل علي «صف سادس» ونورة محمد طالب «صف عاشر»، يدرسن في مدرسة الوصل للتعليم الأساسي بدبي.

ووفق الطالبات فإن الابتكار يخدم فاقدي البصر، بحيث يكون مرشداً ومساعداً لهم في السير والتحرك، دون الاصطدام بأية عوائق، وذلك بدلاً عن المساعد البشري، الذي قد لا يتوفر في كل الأوقات.

وأكدن أن الحذاء الذكي مزود بعدة حساسات إلكترونية، تمكن من قراءة بيانات ومعلومات الطريق من مختلف الجهات، وتصدر أوامر ومعلومات صوتية لمستخدمه، تساعده في تحديد وجهته واختيار الطريق الأنسب، وتفادي عقبات الطريق.

وفاز مشروع الحذاء الذكي بالمركز الأول ضمن منافسات نادي الإمارات العلمي، الذي عقد في ندوة الثقافة والعلوم في دبي تحت شعار «ضع عصاك وانطلق».

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