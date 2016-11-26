أمل جديد لمرضى الزهايمر وسرطان الثدي

أكد الأستاذ الدكتور طالب التل مدير معهد الشارقة للبحوث الطبية والصحية والأستاذ في كلية الصيدلة بجامعة الشارقة أن الباحثين بالجامعة توصلوا إلى مركبات كيميائية يمكن أن تكافح الخلايا المسؤولة عن الإصابة بمرض الزهايمر وسرطان الثدي، مشيراً إلى أنه لا يوجد علاج لمرض الزهايمر حتى الآن، حيث تساهم الأدوية المتوفرة الحالية في تخفيف بعض المعاناة والأعراض ولكنها غالباً ما تؤدي إلى آثار جانبية. جاء ذلك خلال محاضرته بعنوان «سر مرض الزهايمر»، التي ألقاها ضمن فعاليات أسبوع الإمارات للابتكار في الشارقة. الشارقة - البيان