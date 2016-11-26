حلقة نقاشية عن آثار تعديل القانون المدني الفرنسي

تعقد جامعة الشارقة غداً حلقة نقاشية على درجة كبيرة من الأهمية حول التعديلات الكبرى والأخيرة على القانون المدني الفرنسي والتأثيرات المتوقعة على القوانين المدنية العربية، يديرها البروفيسور بارتليمي ميردكال - نائب رئيس والأمين العام للمعهد الدولي للقوانين ذات الطابع الفرنسي بحضور الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة ونواب المدير وعمداء الكليات وعدد من كبار رجال القضاء والقانون المدني في الدولة.

وتبحث هذه الحلقة النقاشية في الآثار المترتبة على القوانين النظيرة في الدول العربية وغير العربية التي أنشأت قوانينها تاريخياً اعتماداً على القوانين الفرنسية وكيفية مواجهة هذه الآثار.