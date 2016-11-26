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أسئلة ابتكارية في جائزة راشد بن أحمد المعلا للقرآن

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تواصل جائزة راشد بن أحمد المعلا للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية في أم القيوين، التصفيات النهائية للمسابقة الكبرى لحفظ القرآن الكريم في دورتها التاسعة 2016.

وتقام مجريات التصفيات النهائية في مسجد الشيخ زايد بأم القيوين، وقد تم الإعلان عن طرح أسئلة ابتكارية للمتسابقين المتميزين من حفظة القرآن الكريم، لتحفيزهم على بذل المزيد من الجهود في الحفظ.

وقال محمود المدني مدير الجائزة إن السؤال الابتكاري سيكون عبارة عن (صدر آية) أي أول الآية وهي متشابهة مع مواضع أخرى في القرآن الكريم، ونهاية السؤال (نهاية آية) أي آخر الآية القرآنية، وهي كذلك متشابهة مع مواضيع أخرى في القرآن الكريم، في حدود صفحة واحدة تقل أو تزيد قليلاً، وعلى المتسابق تحديد الموضع المقصود والإجابة عن السؤال، لافتاً الى أنه خلال الأيام الثلاثة الماضية تم اختبار 21 متسابقاً في مستوياتها الخمسة، ورصد 124 ألف درهم للفائزين في المستويات الثلاثة.

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