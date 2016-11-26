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محمد بن زايد يعزي في وفاة الأطفال الثلاثة بمدينة العين

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محمد بن زايد يعزي في وفاة الأطفال الثلاثة بمدينة العين محمد بن زايد يعزي في وفاة الأطفال الثلاثة بمدينة العين

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، واجب العزاء في وفاة الأطفال حصة سعيد خليفة بن زاهرة الخييلي ومحمد مبارك خليفة بن زاهرة الخييلي وسلطان محمد سلطان الفاضلي الدرمكي، الذين توفوا في حادث أليم بمدينة العين.

وأعرب سموه خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة النايفة بمدينة العين عن صادق تعازيه ومواساته لأسرة وذوي الأطفال في مصابهم الأليم، داعياً الله العلي القدير أن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، كما أعرب سموه عن تمنياته للطفل خليفة محمد سلطان الدرمكي بالشفاء العاجل.

كما قدم واجب العزاء سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الشرقية وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، حيث أعربا لذوي الأطفال عن خالص عزائهما ومواساتهما في هذا المصاب الجلل.

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