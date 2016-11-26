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شرطة رأس الخيمة تُخرّج 199 منتسباً

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شهد العقيد أحمد سالم السلومي مدير معهد تدريب شرطة رأس الخيمة، حفل تخريج 7 دورات تخصصية بمعهد تدريب الشرطة، شملت 199 منتسبا، هي: تحقيق الإبداع الوظيفي ومهارات التفكير الابداعي - ضباط، ودورة إدارة المعرفة والإبداع - ضباط، ودورة الاستراتيجيات التدريبية الحديثة وإعداد خطة التدريب، ودورة مهارات تعليم فحص السواقين، ودورة التعاون مع الجمهور - للسجون، ودورة تأمين الفعاليات - للسجون، ودورة التعامل مع الجمهور، انطلاقاً من منهجية تحديد الاحتياجات التدريبية التي تهدف إلى تدريب وتطوير الموارد البشرية، مما يضمن وجود كوادر بشرية مؤهلة ومدربة قادرة على القيام بمهامها ومسؤولياتها على أفضل وجه.

وثمّن مدير معهد تدريب شرطة رأس الخيمة، جهود المحاضرين وتفاعل الخريجين مع الدورات، مؤكداً على أهمية التدريب والتأهيل الذي توليه شرطة رأس الخيمة اهتماماً خاصاً للارتقاء بمستوى الأداء المهني .

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