بالصور.. ساحة البدوى تجمع زوار طنطا من بحرى للصعيد وكل أطياف الشعب

الغربية إسلام الخياط

تشهد مدينة طنطا بمحافظة الغربية إقبالًا من المواطنين من كل مكان بمحافظات مصر من الصعيد لبحرى يتوافدون فى رحلات سياحية داخلية من أجل زيارة "العارف بالله السيد أحمد البدوى"، ويفضل زواره والمريدين له زيارته يوم الجمعة، حيث يجمع المسجد الأحمدى الآلاف من الرجال والسيدات والأطفال لأداء صلاة الجمعة فيعتبره الجميع يوم عيد لقضاء يومٍ برحاب البدوى ويتنزهون الأهالى ويتناولون غذائهم وشرابهم ويلهو أطفالهم بساحته وسط فرحة وبهجة.



>مسجد السيد البدوي

وتجولت كاميرا "اليوم السابع" داخل ميدان السيد البدوى لترصد توافد المواطنين لزيارة العارف بالله السيد احمد البدوى؛ ففى صباح كل جمعة من كل أسبوع يشهد ميدان السيد البدوى بطنطا والمناطق المحيطة به تأمينات أمنية مشددة حيث تقوم أجهزة الأمن بالغربية بغلق جميع مداخل الميدان ووضع مترايس حديدية لتامين الزوار من جهة ومن جهة اخرى يشارك المواطنين الزائرين القيادات المسئولة بالمحافظة فياتى كل جمعة اللواء احمد ضيف صقر محافظ الغربية واللواء حسام الدين خليفة مدير أمن الغربية ل واللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية والقيادات الشعبية والتنفيذية ليؤدون صلاة الجمعة وسط توافد الآلاف من محبى ومريدى السيد البدوى يعد هذا اليوم يوم العيد من اجل جمع كل الأطياف والقيادات ويتناولون المشروبات الروحانية ومنه "القرفة" وسط روحانيات العارف بالله البدوى.



>توافد المواطنين على ساحة البدوى يوم الجمعة

ويأتى زوار البدوى لزيارته وزيارة 5 أضرحة أخرى داخل المسجد فى وهو ضريح الشيخ ''سيدى مجاهد''، وفى الداخل غرفة بها أضرحة المشايخ ''أحمد حجاب ونور الدين وسيدى عبد الرحمن"، وفى يمين المسجد غرفة خاصة بها ضريح الشيخ أحمد البدوى، وبجانبه حجر يقال أنه به آثار أقدام الرسول الكريم محمد، صلى الله عليه وسلم ويشتهر المسجد بكثرة النقوش الإسلامية والزخارف الملونة من داخل المسجد والكتابات الإسلامية التى تميزت بها المساجد فى مصر المحروسة منذ عهد المماليك والعثمانيين وللمسجد عواميد، وكان لكل منها قارئ أو معلم مثل الأزهر، وله أيضًا 5 أبواب أكبرها البوابة الأمامية.



>زوار البدوى فى ساحته لقضاء يوم فى رحابه

ويتجمع المواطنون بساحة البدوى ويمارسون عادتهم وتقاليدهم فى تحضير الطعام من الأسماك المملحة من الفسيخ والسردين ويتناولوها فى ساحته ويلعب الأطفال إمامهم وتنشط حركة البيع والشراء للباعة الجائلين وأصحاب المحال التجارية، ويصبح الجمعة من كل أسبوع بمدينة طنطا يوما ينتظره البائعون وأصحاب المحال التجارية لتنشيط الحركة التجارية، فتعد هذه الزيارات وسط السياحة الداخلية لمدينة طنطا فينتشر البائعين الجائلين فى ميدان السيد ويسمح لهم الأمن والمرافق بالعمل من اجل الزوار حتى نهاية اليوم وينتظره البائع من الجمعة للجمعة.



>محافظ الغربية ومدير الأمن يشربون القرفة فى رحاب البدوى

ويتوجه أى زائر لمدينة طنطا بعد زيارة مسجد السيد البدوى، لشراء الحمص والحلاوة فمحيط السيد البدوى يعتمد اعتمادا كليا على بيع الحمص والحلاوة وحب العزيز والحلويات الشرقية لزوار البدوى ولا يستطيع أحد يأتى إلى زيارة العارف بالله إلا ويقوم بشراء الحمص والحلاوة وحب العزيز لأحبابه، كهدية من رحاب البدوى وأصبح عادة منذ سنوات طويلة ليغيرها غلاء الأسعار أو الحالة الاقتصادية



>الزوار يتناولون الاسماك المملحة فى ساحة البدوي

ويذكر أن السيد البدوى ينسب له العديد من الكرامات أشهرها ما يتداوله العامة أنه كان ينقذ الأسرى المصريين من أوروبا الذين تم أسرهم فى الحروب الصليبية، ولذلك انتشرت مقولة فى التراث الشعبى المصرى هى "الله الله يا بدوى جاب اليسرى"، أى أن البدوى قد جاء بالأسرى.