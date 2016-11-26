وكيل "نقل البرلمان": تطوير قطاع النقل البحرى ينعش خزانة الدولة بـ150 مليار جنيه

كتب رامى سعيد

قال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والموصلات بمجلس النواب، إن اللجنة تعكف حاليا على قراءة عدد من الدراسات والمقترحات المقدمة إليها حول تطوير قطاعى النقل البحرى والنهرى، مشيرًا إلى أنهما من ضمن أولويات اللجنة خلال الفترة الراهنة.

وأوضح قرقر لـ"اليوم السابع" أن اللجنة تنظر فى دراسة مقدمة من قبل اللواء إبرهيم يوسف حول تطوير النقل البحرى وتطويرها، مشيرا إلى أنه حال تطوير القطاع والاعتماد عليه سيدر لخزانة الدولة 150 مليار جنيه سنويا.

وأشار وكيل لجنة النقل والموصلات بمجلس النواب إلى أن اللجنة تولى اهتماما أيضا لتطوير قطاع النقل النهرى للاستفادة من فروع نقل النيل فى نقل المواطنين والبضائع لافتا أن تطويره سيساهم بشكل كبير فى تخفيف الضغط على الشوارع المزدحمة.

وأكد وكيل لجنة النقل والموصلات بمجلس النواب أن اللجنة بعد الانتهاء من الدراسات المقدمة إليها سيكون لديها تصور كامل حول تطوير القطاعين، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يظهر مشروعا خلال الشهور القادمة.