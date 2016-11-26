أخبار عاجلة

مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: ربط الكهرباء بين مصر والسعودية يعطي نتائج جيدة بسبب اختلاف وقت الذروة -
مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: السوق الموحد للطيران في أفريقيا يعتبر مشروع الريادة في القارة السمراء -
محمود طاهر يهنىء «يد الأهلي» بالسوبرالإفريقي.. ويشيد باللاعبين -
محمود فايز: جمهور الأهلي وراء الفوز بالسوبر -
مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: أنجزنا مشروع ممر يمتد من القاهرة وحتى كيب تاون بجنوب أفريقيا -
مساء الأنوار: لقاءات مع لاعبي النادي الأهلي لكرة اليد عقب فوزهم ببطولة كأس السوبر الإفريقي -
مساء dmc - كلمة وزير الخارجية الروسي في مجلس الأمن .. يتهم بريطانيا بتمويل جماعات إرهابية -
مساء dmc - مندوب مصر في مجلس الأمن: الحرب في سوريا خلقت ملاذآ آمنا لعشرات الآلاف من الإرهابيين -
ملكة جمال وهذه بداية تعارفهما.. سارة شاهين «الزوجة الثانية» لعمرو واكد -
مساء dmc - أهم تصريحات وزير الخارجية في اجتماع لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

ننشر قرار وزير الصحة المحدد لآليات تسجيل الأدوية الأوروبية والأمريكية والمحلية

Google+ Print
ننشر قرار وزير الصحة المحدد لآليات تسجيل الأدوية الأوروبية والأمريكية والمحلية ننشر قرار وزير الصحة المحدد لآليات تسجيل الأدوية الأوروبية والأمريكية والمحلية

>كتب وليد عبد السلام

حصل "اليوم السابع" على قرار وزير الصحة والسكان رقم 820 لسنة 2016 حول آليات تسجيل الأدوية الجديدة الأوروبية والأمريكية والمحلية.

 

ونص التقر ير على تسجيل المستحضرات الدوائية الحاصلة شهادة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية ""FDA، والوكالة الأوروبية للأدوية ""EMA خلال شهر واحد من تقديم ملف التسجيل، أما بالنسبة للمستحضرات الصيدلية الحاصلة على إحدى الشهادتين العالميتين السابقتين فيكون التسجيل أيضا فى خلال شهر فقط من تقديم ملف التسجيل، وأى شركة أدوية تقوم بتقديم ملف التسجيل الموحد (CTD) إلى إدارة التسجيل تلتزم الإدارة بإنهاء إجراءات تسجيل هذا الملف فى خلال 6 أشهر من تاريخ التقديم كحد أقصى.

 

وقال وزير الصحة الدكتور، أحمد عماد، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إن تلك الإجراءات، التى تم اتخاذها جاءت كخطوة إجرائية للإسراع بعملية تسجيل الدواء فى ، فى إطار ما وجه به المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: ربط الكهرباء بين مصر والسعودية يعطي نتائج جيدة بسبب اختلاف وقت الذروة

مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: ربط الكهرباء بين مصر والسعودية يعطي نتائج جيدة بسبب اختلاف وقت الذروة

مساء dmc - مندوب مصر في مجلس الأمن: الحرب في سوريا خلقت ملاذآ آمنا لعشرات الآلاف من الإرهابيين

مساء dmc - مندوب مصر في مجلس الأمن: الحرب في سوريا خلقت ملاذآ آمنا لعشرات الآلاف من الإرهابيين

نشرة مصراوي: إعلان منفذي هجوم الكنيستين.. وإلغاء احتفالات عيد القيامة

نشرة مصراوي: إعلان منفذي هجوم الكنيستين.. وإلغاء احتفالات عيد القيامة

إمام غريب: إفريقيا بوابة مصر للخروج من عنق الزجاجة

إمام غريب: إفريقيا بوابة مصر للخروج من عنق الزجاجة