ننشر قرار وزير الصحة المحدد لآليات تسجيل الأدوية الأوروبية والأمريكية والمحلية

كتب وليد عبد السلام

حصل "اليوم السابع" على قرار وزير الصحة والسكان رقم 820 لسنة 2016 حول آليات تسجيل الأدوية الجديدة الأوروبية والأمريكية والمحلية.

ونص التقر ير على تسجيل المستحضرات الدوائية الحاصلة شهادة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية ""FDA، والوكالة الأوروبية للأدوية ""EMA خلال شهر واحد من تقديم ملف التسجيل، أما بالنسبة للمستحضرات الصيدلية الحاصلة على إحدى الشهادتين العالميتين السابقتين فيكون التسجيل أيضا فى خلال شهر فقط من تقديم ملف التسجيل، وأى شركة أدوية تقوم بتقديم ملف التسجيل الموحد (CTD) إلى إدارة التسجيل تلتزم الإدارة بإنهاء إجراءات تسجيل هذا الملف فى خلال 6 أشهر من تاريخ التقديم كحد أقصى.

وقال وزير الصحة الدكتور، أحمد عماد، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إن تلك الإجراءات، التى تم اتخاذها جاءت كخطوة إجرائية للإسراع بعملية تسجيل الدواء فى مصر، فى إطار ما وجه به المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء.