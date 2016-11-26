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ضبط 450 "خرطوشة سجائر" و3000 لتر سولار بالبحيرة

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ضبط 450 "خرطوشة سجائر" و3000 لتر سولار بالبحيرة ضبط 450 "خرطوشة سجائر" و3000 لتر سولار بالبحيرة

>البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

تمكنت الأجهزة الأمنية فى البحيرة، اليوم الجمعة، برئاسة اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من ضبط 450 خرطوشة سجائر و3000 لتر سولار بالبحيرة.

وكان رجال مباحث فى البحيرة، برئاسة اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء محمد خريصة مدير مباحث البحيرة، والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين، شنوا حملة مكبرة للتصدى لعمليات تهريب السلع، وتخزينها وإعادة بيعها بالسوق السوداء، وضبط المتلاعبين فى السلع المدعمة وغير الصالحة ومنتهية الصلاحية، وقد أسفرت تلك الحملة عن ضبط السيارة رقم د ى 4618  "نقل" قيادة "محمود ا ف" سائق مقيم ميت عمر دقهلية محملة بكمية 450 خرطوشة سجائر مجهولة المصدر، وتحرر المحضر 17 /2016 جنح اقتصادية مركز شرطة كفر الدوار.

وتم ضبط السيارة رقم ب ع أ 2914 (نقل بفنطاس) قيادة "محمد م م" سائق مقيم قرية منية السعيد مركز المحمودية حال سيرها بطريق إدفينا رشيد دائرة المركز محملة بكمية قدرها 3000 لتر سولار بدون الفواتير الدالة على مصدرها، وتحرر المحضر 17522 /2016 جنح مركز شرطة رشيد.


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