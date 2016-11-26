بالصور.. ضبط عصابة مسلحة لسرقة الماشية بالبحيرة

البحيرة جمال أبو الفضل - ناصر جودة

تمكن قبل قليل رجال مباحث البحيرة بإشراف اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة وبرئاسة اللواء محمد خريصة مدير المباحث من ضبط أخطر تشكيل عصابى مسلح بالأسلحة الألية لسرقة الماشية بالبحيرة ، يضم 10 متهمين إرتكبوا 5 وقائع بإجمالى 34 رأس ماشية .

ترجع أحداث الواقعة للمحضر رقم 19864/2016 جنح مركز أبو المطامير بشأن ما تبلغ للمركز من المواطن" إبراهيم عبد القادر عبدالله النقيطى " خفير خصوصي بمزرعة المواطن عمرو عبد الفتاح مخيمر الكائنة بالطريق الصحراوى دائرة المركز ومقيم بذات العنوان بقيام مجهولين بالدلوف للمزرعة

> وسرقة ( 4 ) رأس ماشية بقر مختلف الأعمار من حظيرة المزرعة مستخدمين ثلاث سيارات نقل جامبوا لم يتمكن من إلتقاط أرقامهاوفروا هاربين.

ونظراً لما إتسم به الحادث من خطورة إجرامية تمثلت في تعدي صارخ علي النفس والمال فقد وجه اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة بوضع خطة بحث وتحري شاملة لكشف غموض الواقعة تلك تضمنت في أهم بنودها الآتى " إعادة معاينة محل الحادث فنياً بالاستعانة بخبراء قسم الأدلة الجنائية لرفع البصمات والآثار المتخلفة عن الجناة للاستفادة منها في إجراءات البحث – فحص منطقة الحادث فحصاً دقيقاً في محاولة للتوصل لشهود رؤية للجناة مع وضع خطوط سير احتمالية لقدومهم وهروبهم - فحص المجني عليهم من حيث خلافاتهم ومعاملاتهم وعما إذا كان أياً منها يرقي ان يكون دافعاً لإرتكاب الجريمة من عدمه - فحص الأشقياء الخطرين وذوي السمعة السيئة والمشهور عنهم إرتكاب مثل تلك الوقائع بالمنطقة والمناطق المجاورة الإستعانة بالتقنية الحديثة في مجال الإتصالات لتتبع الجناة - الإستعانة بالمصادر السرية الموثوق فيها للمعاونة في إجراءات البحث والتحري".

وقد أسند تنفيذ بنود تلك الخطة لفريق بحث بإشراف اللواء محمد خريصة مدير المباحث وبرئاسة العميد حازم حسن رئيس قسم المباحث الجنائية ضم ضباط إدارة البحث الجنائى وضباط وحدة مباحث مركز شرطة أبو المطامير بالتنسيق وفرع الأمن العام بالبحيرة.

حيث أسفرت جهود فريق البحث إلي تحديد مرتكبي الواقعة وهم كل من " سليمان ك ف " سائق ومقيم الإنتاج مركز أبو المطامير المطلوب ضبطه والتنفيذ عليه في القضية رقم 2620/ 2016 جنح مستأنف المركز " تبديد " والمحكوم عليه فيها بالحبس غيابياً لمدة شهر بجلسة 20/9/2016 ، " سعيد و ر " عاطل ومقيم قرية 9 دواجن مركز أبو المطامير ، " محمود ر ا " عاطل ومقيم الإنتاج الأول مركز أبو المطامير المطلوب ضبطه والتنفيذ عليه في القضية رقم 20542/ 2013 جنح المركز " تبديد " والمحكوم عليه فيها بالحبس غيابياً لمدة سنتان وكفالة 6000 جنيه .و " مهدى ع إ " عاطل ، " محمد ع إ " عاطل ومقيما عزبة المأمور مركز أبو المطامير ، " احمد ف م " عاطل ومقيم قرية 9 دواجن مركز أبو المطامير.و" عبد الباسط ع ع " عاطل ومقيم الإنتاج مركز أبو المطامير ، " ياسر و ر " عاطل ومقيم قرية 9 دواجن مركز أبو المطامير ، " فرج ا ا " عاطل ، " خالد ص ش " عاطل ومقيما التاسعة بذور مركز أبو المطامير.

والذين كونوا فيما بينهم تشكيلاً عصابياً تزعمه الأول تخصص فى سرقة الماشية من الحظائر الملحقة بمساكن مالكيها بالإكراه تحت تهديد الأسلحة النارية متخذين من دائرة مركز أبو المطامير والمراكز المجاورة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة بأماكن ترددهم ومحال إقامتهم بإشراف اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة ، أسفرت عن ضبطهم حال تواجدهم بمنطقة شمال التحرير دائرة المركز.. وضبط بحوزة الاول سلاح ناري عبارة عن بندقية اليه عيار 62ر7x 39 وعدد ( 50 ) طلقة من ذات العيار – كذا السيارة رقم 92045 نقل البحيرة وبحوزة الثاني سلاح ناري عبارة بندقية اليه عيار 62ر7x 39 وعدد ( 33 ) طلقة من ذات العيار كذا السيارة رقم ب ع ا 4267 شيفرولية بيضاء اللون ] وبحوزة الثالث سلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش عيار 12 وعدد ( 5 ) طلقة من ذات العيار وبحوزة الرابع قناع قماش أسود وبحوزة السادس دراجة بخارية توك توك وبحوزة الثامن سيارة سوزوكي بدون لوحات معدنية حمراء اللون و ( 5 ) هواتف محمولة خاصة بالمجني عليهم .

بمواجهتهم إعترافوا بقيامهم بإرتكاب الواقعة بعالية وكذا الوقائع الأتية واقعة المحضر رقم 17036 /2016 جنح مركز أبو المطامير سرقة عدد ( 10 ) رأس ماشية عن بلاغ " جمعة رشاد فضل يوسف بتاريخ 14/10/2016 .

واقعة المحضر رقم 12899 /2016 جنح قسم العامرية ثانى الإسكندرية سرقة عدد ( 12 ) رأس ماشية عن بلاغ السيد محمد محمد على بتاريخ 4/9/2016 ، وكذا واقعة المحضر رقم 7956 /2016 ادارى مركز أبو المطامير سرقة عدد ( 12 ) رأس ماشية عن بلاغ كريم إبراهيم عبد العاطى بتاريخ 31/8/2016 ، وكذا سرقة عدد ( 6 ) راس ماشية من مزرعة كائنة بناحية قرية 59 دواجن دائرة المركز عن بلاغ معتز محمد فتحى الفقى ( منذ حوالي ثلاثة أشهر ولم يحرر محضر بشأنها ) .

وبتطوير مناقشة المتهمين أرشدوا عن عدد ( 24 ) رأس ماشية قاموا ببيعها لشخص يدعى " عمر ا ا " تاجر مواشى ومقيم مركز الرياض كفر الشيخ نظير مبلغ مالى قدره 103 ألف جنية ضُبطت وأضافوا بأنه علي علم بكونها من متحصلات سرقة و علي الفور قامت مأمورية تنسيقاً وامن كفر الشيخ

> أسفرت عن ضبطه ورؤس الماشية المستولي عليه وبعرض رؤوس الماشية المضبوطة والهواتف المحمولة والمتهمين على المجنى عليهم تعرفوا عليهم، وجارى تطوير مناقشة المتهمين المضبوطين وفحص أبعاد نشاطهم الإجرامى . وجارى تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.