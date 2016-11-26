تونس تطالب ليبيا بإطلاق سراح البحارة التونسيين المحتجزين

تونس أ ش أ

ذكرت وزارة الشئون الخارجية التونسية أن خلية متابعة عملية احتجاز ثلاثة مراكب صيد تونسية بميناء مدينة الزاوية الليبية، واصلت اتصالاتها بالجهات الليبية المعنية لضمان سلامة البحارة التونسيين وتأمين تواصلهم مع عائلاتهم والعمل على إطلاق سراحهم وإعادة مراكب الصيد المحتجزة في أقرب الآجال.

وقال بيان للوزارة صدر مساء اليوم الجمعة، إن الخلية تلقت كل التطمينات لمعالجة هذه المسألة، حيث أجرى وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية في حكومة الوفاق الوطني الليبية محمد الطاهر سيالة، أكد خلاله على ضرورة إطلاق سراح البحارة الموقوفين في أقرب وقت.

وأكدت البيان أن خلية المتابعة التي تشرف عليها وزارة الشؤون الخارجية وتضم ممثلين عن الوزارات المعنية، مستمرة في حالة انعقاد دائم إلى حين وصول البحارة التونسيين إلى أرض الوطن.

وكانت قوات البحرية الليبية قد احتجزت قبل أسابيع 3 مراكب صيد تونسية وعلى متنها 54 بحارا تونسيا، فيما قالت وزارة الدفاع التونسية في وقت سابق من هذا الشهر إن قواتها البحرية نجحت فى تحرير أحد المراكب الثلاثة.