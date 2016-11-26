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حظك اليوم برج الجدى 26/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والعملى

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حظك اليوم برج الجدى 26/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والعملى حظك اليوم برج الجدى 26/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والعملى

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نقدم لمولود برج الجدى على الصعيد المهنى والعاطفى والعملى، وهو البرج المعروف بحساسيته الشديدة وحماسه الكبير خاصة للعمل وللاشياء غير التقليدية.

 

حظك اليوم برج الجدى على الصعيد المهني:

يبدو أنك قادر على القراءة فى ما بين السطور خلال هذه المرحلة من الزمن وهو ما يجعلك تراجع كافة الأعمال التى أنجزتها خلال ألآونة الأخيرة وسوف تكون قادرًا على معرفة طرق جديدة لتجعل عملك يصبح على نحو أفضل، ولكن حالتك المالية ستكون صعبة.

 

على الصعيد العاطفى:

لا تقيد شريك حياتك وتحبسه فى قالب معين ولا تسمح له أن يفعل معك الأمر نفسه وإن لم تنجحا فى تقبل بعضكما البعض بشخصيتكما المميزة فمن الأفضل أن تنفصلا عن بعضكما البعض لأن هذا يضر بكما كثيرًا.

 

برج الجدى على الصعيد الصحي:

تشعر بالاكتئاب دون سبب اليوم وسيكون من الصعب عليك أن تحافظ على مزاجك المرح اليوم ولذلك من المهم أن تتجنب الانفراد بنفسك طويلاً اليوم وإلا ستتفاقم الحالة سوءً.

 

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

تتوقع مكالمة تليفونية أو رسالة بريدية ستحمل لك الكثير من المفاجآات التى يفترض أن تكون سعيدة لك اليوم


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مصر 365

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