حظك اليوم برج الدلو ليوم السبت 26/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تستمتع بيومك فإدارتك فى مجال عملك معجبة بك

يعد برج الدلو من الأبراج النارية، التى تتسم بالحماسة والشجاعة إلا أنه متهور بعض الشئ وعنيد لدرجة قد تكون فى غير صالحه فى بعض الأحيان، ونقدم لمواليد برج الدلو حظك اليوم على الصعيد العاطفى والمهنى والصحى وتوقعات خبراء الأبراج له فى الفترة المقبلة.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهنى..

اليوم تأخذ عطلة عن العمل وتستمتع بيومك لا تقلق فإدارتك فى مجال العمل معجبة بأداءك كما أنك قد تحصل على ترقية، فى الفترة المقبلة ولكن لا تتسرع واحرص على الحد من عصبيتك حتى لا تهدر ما قضيت من وقت طويل فى التخطيط له.

الدلو على الصعيد العاطفى :

سوف تكون خالى الذهن وتبحث عن العناصر الحقيقية من الحب والحنان دون رؤية وردية، فلا تدع التجارب المريرة من الماضى تؤثر عليك ولكن إذا كنت خائف تخطى الأمر بهدوء.

الدلو على الصعيد الصحى :

الأيام الماضية أعطيت لصحة المقربين منك أولوية على صحتك، أما اليوم فتعزز من مستوى صحتك ولياقتك البدنية كما لديك الفرصة لتدريب كثير من الناس، وهذا يجعلك أكثر راحة نفسية فى الأيام القادمة .

توقعات علماء الأبراج لك فى الفترة القادمة :

عليك أن تدرك أهمية أن تكون قادراً على فتح قلبك وعقلك من أجل التعامل بنجاح مع الصعوبات الحالية، فلا تتعامل بصلابة مع الأمور واحرص على أن تكن أكثر مرونة لتتخطى الصعاب بمنتهى اليسر.