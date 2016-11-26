حظك اليوم برج السرطان 26/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

نقدم لمولود برج السرطان حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والعملى، وهو البرج المعروف بخياله الواسع وحبه الشديد لأسرته وانتمائه الشديد لها ومنحها الأولوية على أى شيء آخر فى الحياة.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهني:

هذا هو الوقت المناسب لأن تدعم نفسك وتحتفل بكل الإنجازات والأنشطة التى ساهمت فى نجاحها ومنح نفسك التقدير الذى تستحقه فى العمل فأنت جيد فيه بحق.

ومن المحتمل أن تكون أمامك فرصة لبداية جديدة سواء من خلال مشروع جديد أو فرصة عمل جديدة فحاول أن تبقى على هذه الطاقة إلى النهاية.

برج السرطان على الصعيد العاطفي:

اعتدت أن تتعامل مع مشاكلك بنفسك ولكن جرب أن تتقاسمها مع شريك حياتك فهذا سيكون مفيدًا جدًا سواء بالنسبة لك أو لعلاقتك بشريك حياتك، كما أنه يمكن أن يدعمك ويقدم لك المساعدة العملية الجيدة.

برج السرطان على الصعيد الصحي:

اليوم يبدأ وأنت فى صحة جيدة ولكن الأنشطة الكثيرة التى تمارسها فى بداية اليوم تفرض عليك ضرائب جسدية فتشكو شكاوى بسيطة خاصة من جهازك العضلى فحاول إن حدث هذا أن تتجنب العلاجات المنزلية الشعبية وأن تستشير طبيب.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

يمكنك التكهن بسهولة بكل ما هو على وشك الحدوث من خلال قراءة المشهد المحيط بك بذكاء ولكنك قد تقع فى فخ الدخول فى معارك لا تخصك والدخول فى مشادات مع أشخاص عدوانيين.