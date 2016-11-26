حظك اليوم برج الأسد السبت 26/11/2016

واحد من أهم الأبراج التى تتسم بالشجاعة وحبها للمغامرة والغيرة الشديدة، بالإضافة على الغرور والأنانية اللذان يعتبران أبرز عيوبه، هذه هى أبرز صفات برج الأسد الذى نقدم له اليوم حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، فضلاً عن ولائهم

على الصعيد المهنى..

اليوم مناسب لتقديم المقترحات الجديدة والتعبير عن رغبتك فى تقديم محتوى جديد فى عملك، وأفكارك تلقى قبول من رؤسائك وعدد كبير من الزملاء الأكثر خبرة منك.

على الصعيد العاطفى..

انتظر المزيد من المفاجئات السارةمن شريك حياتك، وتتأكد يوماً بعد يوم على أهمية اختيارك للأشخاص فى حياتك بعناية، ولا تخجل من مشاعرك التى تظهر رغماً عنك.

على الصعيد الصحى

حالتك الصحية مستقرة، ولن تعود إلى ما كنت عليه من قبل، وانتظر حتى تتخلص من آثار مشاكل السعال التى أزعجتك كثيراً فى الفترة الماضية.

توقعات علماء الفلك:

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الأسد أن يعيش حالة من حالات الاستقرار المادى والعاطفى، ويتجه الآن لتغيير أهدافه والأنشطة العملية التى تتوقف على حالته المزاجية التى تحسنت كثيراً فى الأيام الحالية.