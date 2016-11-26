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برج الثور حظك اليوم السبت 26/11/2016

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برج الثور حظك اليوم السبت 26/11/2016 برج الثور حظك اليوم السبت 26/11/2016

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يتميز بمشاعره الرقيقة وحدسه القوى، عاشق لكل ما يتعلق بالفن وكبرياء وثقة لا يهزهما أحد هذه هى أبرز صفات برج الثور الذى نقدم له اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى و الصحى، ذلك بالإضافة إلى ميول الثور الدائمة إلى العزلة والتفكير فى الأشياء التى تهم شخصه فقط.

 

برج الثور على الصعيد المهنى..

لن يكون اليوم أفضل من أمس لكنك ستحصل على قدر من الراحة ربما كنت تنتظره منف ترة طويلة، لكنك ستواجه عدد من المواقف التى ستثير انفعالاتك.

 

برج الثور على الصعيد العاطفى ..

ابتعد عن كافة الأشياء التى تزعجك، حاول أن تبقى بمفردك هذه الفترة حتى تستطيع التفكير فى حياتك العاطفية التى أهملتها كثيراً فى الفترة الماضية.

 

على الصعيد الصحى ..

السفر والاستجمام سيساعدوك كثيراً للتخلص من الضفط العصبى والشعور الدائم بالأرق بسبب التفكير فى عدد من المشاكل المهنية والشخصية.

 

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برد الثور أن يعيش فى حالة من حالات الشرود الذهنى الذى يميل للبقاء بمفرده ومشاهدة عدد من الأفلام الرومانسية ليتخلص من الضغوط، التى تركت داخله أثر كبير ويحتاج مولود الثور إلى فترة حتى يعود إلى طبيعته.


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مصر 365

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