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برج العذراء حظك اليوم السبت 26/11/2016

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برج العذراء حظك اليوم السبت 26/11/2016 برج العذراء حظك اليوم السبت 26/11/2016

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الانتقاد وعشق التفاصيل والحكمة التى تطغى على تفكيره فى معظم الأحيان، والبحث عن المثالية ورغبة العيش فى المدينة الفاضلة، والميل إلى العزلة والاكتفاء بفيلم قديم أم أغنية لها ذكرى خاصة عنده هى أبرز صفات الذى نقدم له على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

 

برج العذراء على الصعيد المهنى..

يوم غير موفق على الإطلاق، وبعض الزملاء يحاولون استفزازك بمواقف مفتعلة، حاول أن تتحكم فى انفعالاتك والتزم الصمت حتى تمر من هذا اليوم العصيب.

 

برج العذراء على الصعيد العاطفى ..

ابتعد عن الأصدقاء لفترة قصيرة، تحتاج على مشورة الأهل والتفكير جيداً فى الأمور التى تتعلق بالزواج والمشاركات الجادة فى الحياة.

 

على الصعيد الصحى..

عليك أن تتوقف عن تناول الآيس كريم والمشروبات المثلجة حتى تشفى من مشاكل السعال واحتقان الزور والحنجرة والتزام بتعليمات الطبيب.

 

توقعات علماء الفلك لمولود العذراء..

يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء أنأن يعيد التفكير فى عدد من القرارات التى اتخذها فى الفترة الماضيةن ولن يقبل العذراء على أى علاقات جديدة لفترة قد تصل إلى شهور.


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مصر 365

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