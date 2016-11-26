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حظك اليوم برج الجوزاء السبت 26-11-2016 على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. مشاكل عائلية فى طريقك

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حظك اليوم برج الجوزاء السبت 26-11-2016 على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. مشاكل عائلية فى طريقك حظك اليوم برج الجوزاء السبت 26-11-2016 على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. مشاكل عائلية فى طريقك

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نقدم لمواليد توقعات علماء الفلك لليوم السبت 26 نوفمبر بشتى الأصعدة ، ابرزها الصعيد الصحى الذى يتطلب منك الاهتمام و الالتزام بنظام غذائى سليم، و الجانب المهنى فى حاجه للوصول لمرحلة الهدوء و الاستقرار.

 

برج الجوزاء على الصعيد المهني:

أمامك كثير من الفرص تنتظرك فى عملك خلال هذه الفترة ، حاول اغتنام الفرص وعدم تضييعها، فستساعدك على تحقيق مزيد من النجاحات والأهداف التى تخطط لها، فقط استغل ذكائك ومواهبك.

 

برج الجوزاء على الصعيد العاطفي:

حبيبك يحتاج منك الاستماع الجيد والاحتواء والشعور بالأمان ، فلا تهمله كما كنت تفعل فى السابق وإلا سيؤدى ذلك الى فشل العلاقة ، فكر جيداً فى طريقة جديدة للتعامل مع حبيبك.

 

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

جسدك يحتاج مزيد من الراحة والاسترخاء، حاول الحصول على إجازة من عملك لمدة 3 أيام حتى تستطيع المواصلة والاستمرار ، فكل هذه الضغوطات سيكون لها تأثير سلبى على أدائك.

 

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء

تواجهك بعض المشكلات العائلية الخاصة والتى تتطلب منك التدخل والتفكير فى حلول سريعة ، حاول سماع وجهات نظر الجميع والوصول الى حل وسط يرضى كافة الأطراف.


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مصر 365

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