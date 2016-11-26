أخبار عاجلة

مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: ربط الكهرباء بين مصر والسعودية يعطي نتائج جيدة بسبب اختلاف وقت الذروة -
مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: السوق الموحد للطيران في أفريقيا يعتبر مشروع الريادة في القارة السمراء -
محمود طاهر يهنىء «يد الأهلي» بالسوبرالإفريقي.. ويشيد باللاعبين -
محمود فايز: جمهور الأهلي وراء الفوز بالسوبر -
مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: أنجزنا مشروع ممر يمتد من القاهرة وحتى كيب تاون بجنوب أفريقيا -
مساء الأنوار: لقاءات مع لاعبي النادي الأهلي لكرة اليد عقب فوزهم ببطولة كأس السوبر الإفريقي -
مساء dmc - كلمة وزير الخارجية الروسي في مجلس الأمن .. يتهم بريطانيا بتمويل جماعات إرهابية -
مساء dmc - مندوب مصر في مجلس الأمن: الحرب في سوريا خلقت ملاذآ آمنا لعشرات الآلاف من الإرهابيين -
ملكة جمال وهذه بداية تعارفهما.. سارة شاهين «الزوجة الثانية» لعمرو واكد -
مساء dmc - أهم تصريحات وزير الخارجية في اجتماع لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. مصر 365

رئيس المقاصة: أتمنى ابتعاد السماسرة عن اللاعبين.. وانتظروا موسم استثنائى

Google+ Print
رئيس المقاصة: أتمنى ابتعاد السماسرة عن اللاعبين.. وانتظروا موسم استثنائى رئيس المقاصة: أتمنى ابتعاد السماسرة عن اللاعبين.. وانتظروا موسم استثنائى

>كتب أحمد طارق

أعرب اللواء محمد عبد السلام، رئيس نادى المقاصة، عن سعادته بالمستوى الذى يقدمه لاعبيه منذ بداية مسابقة الدورى العام، واعتلاء قمة المسابقة برصيد 27 نقطة، بعد الفوز على بتروجت بنتيجة 2/0.

 

أضاف عبد السلام، خلال تصريحاته لبرنامج "كورة كل يوم" مع الإعلامى كريم شحاتة، عبر شاشة "النهار " أن العروض التى يتلقاها لاعبو المقاصة من أندية القمة فى الدورى، تتسبب فى فقدانهم التركيز، وتراجع مستواهم، متمنياً أن تبتعد السماسرة عن لاعبيه حتى يتمكن من مواصلة المنافسة حتى النهاية.

 

وأشاد رئيس المقاصة، بلاعبى فريقه، مؤكداً أنه رجال وعازمون على تقديم موسم استثنائى، مشدداَ على ضرورة التركيز مع فريقهم ومنحه حقه على أكمل وجه، قبل أن يطلب أحدهما الرحيل والانضمام لأندية القمة.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: ربط الكهرباء بين مصر والسعودية يعطي نتائج جيدة بسبب اختلاف وقت الذروة

مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: ربط الكهرباء بين مصر والسعودية يعطي نتائج جيدة بسبب اختلاف وقت الذروة

مساء dmc - مندوب مصر في مجلس الأمن: الحرب في سوريا خلقت ملاذآ آمنا لعشرات الآلاف من الإرهابيين

مساء dmc - مندوب مصر في مجلس الأمن: الحرب في سوريا خلقت ملاذآ آمنا لعشرات الآلاف من الإرهابيين

نشرة مصراوي: إعلان منفذي هجوم الكنيستين.. وإلغاء احتفالات عيد القيامة

نشرة مصراوي: إعلان منفذي هجوم الكنيستين.. وإلغاء احتفالات عيد القيامة

إمام غريب: إفريقيا بوابة مصر للخروج من عنق الزجاجة

إمام غريب: إفريقيا بوابة مصر للخروج من عنق الزجاجة