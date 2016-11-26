رئيس المقاصة: أتمنى ابتعاد السماسرة عن اللاعبين.. وانتظروا موسم استثنائى

كتب أحمد طارق

أعرب اللواء محمد عبد السلام، رئيس نادى مصر المقاصة، عن سعادته بالمستوى الذى يقدمه لاعبيه منذ بداية مسابقة الدورى العام، واعتلاء قمة المسابقة برصيد 27 نقطة، بعد الفوز على بتروجت بنتيجة 2/0.

أضاف عبد السلام، خلال تصريحاته لبرنامج "كورة كل يوم" مع الإعلامى كريم شحاتة، عبر شاشة "النهار رياضة" أن العروض التى يتلقاها لاعبو المقاصة من أندية القمة فى الدورى، تتسبب فى فقدانهم التركيز، وتراجع مستواهم، متمنياً أن تبتعد السماسرة عن لاعبيه حتى يتمكن من مواصلة المنافسة حتى النهاية.

وأشاد رئيس المقاصة، بلاعبى فريقه، مؤكداً أنه رجال وعازمون على تقديم موسم استثنائى، مشدداَ على ضرورة التركيز مع فريقهم ومنحه حقه على أكمل وجه، قبل أن يطلب أحدهما الرحيل والانضمام لأندية القمة.