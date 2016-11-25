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حبس أميني شرطة بالقاهرة لاتجارهما في 78 آلي و15 بندقية خرطوش و1800 طلقة

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حبس أميني شرطة بالقاهرة لاتجارهما في 78 آلي و15 بندقية خرطوش و1800 طلقة حبس أميني شرطة بالقاهرة لاتجارهما في 78 آلي و15 بندقية خرطوش و1800 طلقة

– أرشيفية

أمر المستشار إبراهيم صالح، المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، بحبس أميني شرطة بقسم الشرطة القاهرة الجديدة والسلام وشخص أخر، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالاتجار فى السلاح.

كشفت التحقيقات التى أشرف عليها المستشار أحمد الشاذلى، رئيس نيابة المطرية، وباشرها كل من محمد كمال السماحى، ومعتز أباظة وكيلي النيابة أن المتهمين س. م”، “ج. ا”،” و”ر. و”، يتاجران فى السلاح منذ فترة، وتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبطهما، حيث عثر بحوزتهما على 78 سلاحًا آليًا وأكثر 1800 طلقة و15 بندقية خرطوش.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأمرت النيابة بحبسهم على ذمة التحقيقات

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