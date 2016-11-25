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أشرف ذكي وسامح الصريطي يحضران عزاء الراحل يحيي الجمل

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أشرف ذكي وسامح الصريطي يحضران عزاء الراحل يحيي الجمل أشرف ذكي وسامح الصريطي يحضران عزاء الراحل يحيي الجمل

أشرف ذكي وسامح الصريطي

كتب: هاني صابر   تصوير: عمر جمال

حرص الفنان أشرف ذكي نقيب الممثليين، والفنان سامح الصريطي وكيل نقابة المهن التمثيلية، علي حضور عزاء الراحل الدكتور يحيي الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء الاسبق والفقيه الدستوري،  وذلك بمسجد عمر مكرم .

وكان عدد كبير من الشخصيات الهامة بالدولة والوزراء حرصوا علي الحضور منهم خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، وأسامة هيكل عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة الإنتاج الإعلامى، وحسن صقر رئيس المجلس الأعلى للرياضة السابق، والدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالى الاسبق والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء السابق، والعامرى فاروق وزير الشباب والرياضة الأسبق.

كما حضر أيضًا  كلًا من كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة الأسبق، والدكتورة ميرفت التلاوى وزيرة الشئون الاجتماعية السابقة، والمهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات السابق، والدكتور حسام بدراوى، والدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية.

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