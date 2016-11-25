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"سيدتي نت" يكشف تفاصيل زواج عمرو يوسف وكندة علوش في "الشهر العقاري"

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الجمعة 25-11-2016 14:47

أكد مصدر مقرب من النجم عمرو يوسف لـ"سيدتي نت" صحة ارتباطه بالنجمة كندة علوش، مشيراً إلى أن عمرو عقد القران بالفعل على الفنانة السورية بمصلحة التوثيق الشهيرة بالشهر العقاري، لأن العروس لا تحمل الجنسية المصرية، ويجب عقد قرانها على يد خبراء مكتب الزواج بالأجنبيات!!

المصدر نفسه أكد أن علاقة الحب بين عمرو وكندة بدأت بصداقة قوية منذ قدما معاً دور العاشقين بمسلسل "نيران صديقة"، وتوثقت بمسلسل "عد تنازلي". وبعد انفصال الأخيرة عن زوجها الكاتب المسرحي السوري فارس الذهبي، تطورت العلاقة لمشروع ارتباط، وقال إن الموعد المقترح لحفل الزفاف سيكون يناير من العام الجديد 2017 بمحافظة أسوان جنوب بنفس الفندق الذي شهد تصوير مسلسل عمرو الأخير "جراند أوتيل".

يذكر أن عمرو يوسف أغلق هاتفه بمجرد انتشار خبر ارتباطه بالنجمة كندة علوش بينما تواجدت الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي واكتفت بعدم الرد على المكالمات الهاتفية، ورفض الاثنان إعلان الخبر رسمياً، ويبدو أن عمرو سيفعل مثل زميل عمره العريس حسن الرداد!!

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سيدتي

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