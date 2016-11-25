أخبار عاجلة

مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: ربط الكهرباء بين مصر والسعودية يعطي نتائج جيدة بسبب اختلاف وقت الذروة -
مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: السوق الموحد للطيران في أفريقيا يعتبر مشروع الريادة في القارة السمراء -
محمود طاهر يهنىء «يد الأهلي» بالسوبرالإفريقي.. ويشيد باللاعبين -
محمود فايز: جمهور الأهلي وراء الفوز بالسوبر -
مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: أنجزنا مشروع ممر يمتد من القاهرة وحتى كيب تاون بجنوب أفريقيا -
مساء الأنوار: لقاءات مع لاعبي النادي الأهلي لكرة اليد عقب فوزهم ببطولة كأس السوبر الإفريقي -
مساء dmc - كلمة وزير الخارجية الروسي في مجلس الأمن .. يتهم بريطانيا بتمويل جماعات إرهابية -
مساء dmc - مندوب مصر في مجلس الأمن: الحرب في سوريا خلقت ملاذآ آمنا لعشرات الآلاف من الإرهابيين -
ملكة جمال وهذه بداية تعارفهما.. سارة شاهين «الزوجة الثانية» لعمرو واكد -
مساء dmc - أهم تصريحات وزير الخارجية في اجتماع لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بالأرقام: نوال الزغبي تعيش عصرها الذهبي

Google+ Print

الجمعة 25-11-2016 17:29

تستمر النجمة الذهبية نوال الزغبي بحصد النجاح الكبير الذي يحققه آخر أعمالها "عم بحكي مع حالي" من انتاج شركة لايف ستايلز ستوديوز.
فبعد أن إحتلت الأغنيّة المرتبة الأولى ضمن قوائم إذاعة وتلفزيون "Aghani Aghani" و "One Music TV" و"The Official Lebanese Top 20" والعديد من قوائم الإستفتاء الأخرى، تتصدّر الأغنية اليوم المرتبة الأولى ضمن الأغنيات الّتي تُبثّ عبر أثير إذاعة “Fame FM” اللبنانيّة ، كما ودخل العمل منذ حوالي أسبوعين قائمة التوب 7 بإذاعة "نجوم" في حيث إحتلّ المرتبة الأولى.

وكانت نوال قد طرحت عبر قناة لايف ستايلز ستوديوز على يويتوب منذ اسابيع قليلة الفيديو كليب الخاص بالأغنية، والذي صورته في اليونان تحت إدارة المخرج "جو بو عيد" وقد استطاع هذا الكليب بتمييزه وقصته الطريفة ان يحصد نسبة مشاهدة فاقت الـ 2 مليون و النصف وعدد كبير من التعليقات التي أشادت بالكليب وتمكّن نوال من تمثيل دورها بكل اتقان وعفوية.

ويستمر العمل بتحقيق نسب استماع ومشاركة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي رغم مرور وقت على طرح الأغنية، إلا انها مازالت بتقدم واضح وكبير بنسب الإستماع والمشاهدة وفي التقدم عبر سباقات الأغاني في العالم العربي.

أغنيّة “عم بحكي مع حالي” من كلام: أحمد ماضي، لحن: جان صليبا، توزيع: Behim Avmedoski aka Bekito ، وتسجيل ستوديو: طوني سابا.

من جهة ثانية، تحيي النجمة الذهبيّة حفلة ساهرة في فندق “لو رويال” – الأردن – عمّان إحتفالاً برأس السنة يوم السبت المُصادف 31 كانون الأوّل 2016

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: ربط الكهرباء بين مصر والسعودية يعطي نتائج جيدة بسبب اختلاف وقت الذروة

مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: ربط الكهرباء بين مصر والسعودية يعطي نتائج جيدة بسبب اختلاف وقت الذروة

مساء dmc - مندوب مصر في مجلس الأمن: الحرب في سوريا خلقت ملاذآ آمنا لعشرات الآلاف من الإرهابيين

مساء dmc - مندوب مصر في مجلس الأمن: الحرب في سوريا خلقت ملاذآ آمنا لعشرات الآلاف من الإرهابيين

نشرة مصراوي: إعلان منفذي هجوم الكنيستين.. وإلغاء احتفالات عيد القيامة

نشرة مصراوي: إعلان منفذي هجوم الكنيستين.. وإلغاء احتفالات عيد القيامة

إمام غريب: إفريقيا بوابة مصر للخروج من عنق الزجاجة

إمام غريب: إفريقيا بوابة مصر للخروج من عنق الزجاجة