بالأرقام: نوال الزغبي تعيش عصرها الذهبي

تستمر النجمة الذهبية نوال الزغبي بحصد النجاح الكبير الذي يحققه آخر أعمالها "عم بحكي مع حالي" من انتاج شركة لايف ستايلز ستوديوز.

فبعد أن إحتلت الأغنيّة المرتبة الأولى ضمن قوائم إذاعة وتلفزيون "Aghani Aghani" و "One Music TV" و"The Official Lebanese Top 20" والعديد من قوائم الإستفتاء الأخرى، تتصدّر الأغنية اليوم المرتبة الأولى ضمن الأغنيات الّتي تُبثّ عبر أثير إذاعة “Fame FM” اللبنانيّة ، كما ودخل العمل منذ حوالي أسبوعين قائمة التوب 7 بإذاعة "نجوم" في مصر حيث إحتلّ المرتبة الأولى.

وكانت نوال قد طرحت عبر قناة لايف ستايلز ستوديوز على يويتوب منذ اسابيع قليلة الفيديو كليب الخاص بالأغنية، والذي صورته في اليونان تحت إدارة المخرج "جو بو عيد" وقد استطاع هذا الكليب بتمييزه وقصته الطريفة ان يحصد نسبة مشاهدة فاقت الـ 2 مليون و النصف وعدد كبير من التعليقات التي أشادت بالكليب وتمكّن نوال من تمثيل دورها بكل اتقان وعفوية.

ويستمر العمل بتحقيق نسب استماع ومشاركة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي رغم مرور وقت على طرح الأغنية، إلا انها مازالت بتقدم واضح وكبير بنسب الإستماع والمشاهدة وفي التقدم عبر سباقات الأغاني في العالم العربي.

أغنيّة “عم بحكي مع حالي” من كلام: أحمد ماضي، لحن: جان صليبا، توزيع: Behim Avmedoski aka Bekito ، وتسجيل ستوديو: طوني سابا.

من جهة ثانية، تحيي النجمة الذهبيّة حفلة ساهرة في فندق “لو رويال” – الأردن – عمّان إحتفالاً برأس السنة يوم السبت المُصادف 31 كانون الأوّل 2016