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كيف أنقذ ابن الثلاثة أعوام حياة والده؟

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الجمعة 25-11-2016 18:53

تمكّن طفل بريطاني من إنقاذ حياة والده، الذي فقد الوعي في المنزل في ظلّ غياب الزوجة، لينال لقب الطفل البطل بجدارة.
فقد أظهر الطفل الشجاع ليني جورج جونز قوة وذكاء وسرعة بديهة، وهو في عمر الـ3 أعوام فقط، عندما سقط والده البالغ من العمر 34 عاماً فاقداً للوعي بسبب مرض السكّري، الذي يعاني منه، فجرّ كرسيّه أمام البراد، وصعد عليه ليتناول علبة من اللبن ويطعم والده منها.
وقد ساعد اللبن الوالد على استعادة وعيه، فقام سريعاً بأخذ جرعات الأنسولين وتحسّنت حاله.
وفي هذا السياق، قالت الوالدة، التي لم تكن في المنزل عند وقوع الحادثة، أشعر بفخر بالغ بشجاعة طفلي الذي أنقذ حياة والده.

ابن الـ8 أعوام أنقذ والده من الموت... بزيادة وزنه

 

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سيدتي