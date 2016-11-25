يسرا للمصابين بالإيدز: يداي ممدودتان لكم وهمي هو همكم

أقامت جمعية الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للحدّ من مخاطر استخدام المخدرات "مينارة" اللقاء التشاوري الثاني حول إنفاذ القانون والاستجابة لفيروس نقص المناعة البشري "الإيدز"؛ وذلك تمهيداً للمؤتمر الإقليمي الثالث للشبكة حول مخاطر استخدام المخدرات، الذي افتتح يوم الأربعاء تحت شعار "تأمين الحقوق لخفض المخاطر".

تخلل المؤتمر الذي افتتح في فندق "لانكاستر بلازا" كلمة للمدير التنفيذي للشبكة إيلي الأعرج، الذي توقف عند اختيار "تخفيض المخاطر لتأمين الحقوق" شعاراً للمؤتمر هذا العام انطلاقاً من فكرة أنه لم يعد مسموحاً بعد اليوم أن يعامل مستخدمو المخدرات على أنهم مرتكبو جرائم؛ فالقوانين في دول المنطقة باتت تعترف بأن مستخدم المخدرات هو مريض وليس مجرماً.

وأوضح الأعرج أنّ اعتماد سياسات الحدّ من مخاطر استخدام المخدرات يساهم في التوفير على الاقتصاد العام. وختم قائلاً: "لمستخدمي المخدرات الحق بالوصول إلى الخدمات الصحية والقانون يسمح لهم بذلك، لكن منسوب الوصم والتمييز الذي يتعرّضون له يحرمهم ـ حتى لو قرروا التوقف عن استخدام المخدرات ـ من الانخراط في المجتمع.

واعتبرت المديرة الإقليمية لبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالإيدز يامينا شكار أنّ المؤتمر يندرج في إطار العمل سوياً مع المجتمع المدني للقضاء على الإيدز نهاية 2030.

أما سفيرة النوايا الحسنة لـ "UNAIDS" الفنانة المصرية يسرى فقالت إنّ "شعار المؤتمر لفتها هذا العام، معتبرة أن الوقاية هي العلاج الذي لا يجب أن يكون في السرّ ـ حسب رأيها ـ بل يجب أن نثقف أولادنا ونعلّمهم حقيقة ما يتعلق بهذه القضية". ولم تنكر يسرا في كلمتها العقبات الاجتماعية التي نواجهها في مجتمعنا العربي، فأشارت إلى أنه من الممكن أن يكون هناك صعوبة في وصول الرعاية الصحية إلى الأشخاص، لا سيّما النساء والفتيات قبل غيرهنّ بحكم عدم المساواة بين الطرفين.

ووجهت يسرا نداء إلى المجتمعات المدنية والدول والحكومات يركّز على ضرورة التكاتف للوصول إلى حلول، تقضي على هذا المرض، وتحدّ من الإصابة به، والتي ترتبط ارتباطاً مباشراً بإدمان المخدرات. وأضافت: "الإيدز والمخدرات لا يشكلان قضيّة صحيّة فقط، بل قضيّة مجتمع بأكمله يحتاج إلى وعي وثقافة وتعاليم تفهمه كيفية الوقاية منهما، والتي هي بمثابة العلاج".

وللمصابين قالت: "أنا أحبّكم وأحترمكم جداً، وأقول لكلّ متعايش أو خائف من إصابته، إن رسالتي تقضي بأن أقف إلى جانبكم وأن أوصل صوتكم، فيداي ممدودتان لكم، وكونوا متأكدين من أنّ همّي هو همّكم".

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