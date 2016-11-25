«التضامن» تغلق دار أيتام جنة الخير بمدينة نصر بعد ثبوت تعرض نزلائها للتعذيب

أصدر فرج سليمان، مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة، قرارًا بنقل فتيات دار أيتام “جنة الخير” بمدينة نصر، إلى “دار الطفل اليتيم بجمعية الهدى الإسلامى”، وذلك بعد التأكد من تعرض فتيات الدار إلى بعض التجاوزات والتعذيب، كما قرر غلق الدار.

وأوضح مدير المديرية فى تصريحات صحفية، مساء اليوم، أن اللجنة التى أرسلتها المديرية إلى الدار للتأكد من واقعة تعذيب الفتيات، وفقًا لقرار غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، تأكدت من وجود بعض التجاوزات ضد بعض الفتيات.

وأكد سليمان أنه على الفور تم إصدار قرار بغلق دار أيتام “جنة الخير”، ونقل الفتيات إلى دار الطفل اليتيم بجمعية الهدى الإسلامى، مشيرًا إلى أنه اطمئن على الفتيات بنفسه.

وكانت وسائل الإعلام تداولت واقعة حرق طفلة بالدار، فيما توجه فريق التدخل السريع بوزارة التضامن إلى قسم أول مدينة نصر لتحرير محضر إثبات حالة، بتعرض 4 فتيات للضرب المبرح بناء على الكشف الطبى الذى وُقِّع عليهن من قبل التأمين الصحى التابع له الدار.