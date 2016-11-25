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بالصور.. الانتهاء من إصلاح خط الغاز الطبيعى ببنها بعد حدوث تسريب شديد

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بالصور.. الانتهاء من إصلاح خط الغاز الطبيعى ببنها بعد حدوث تسريب شديد بالصور.. الانتهاء من إصلاح خط الغاز الطبيعى ببنها بعد حدوث تسريب شديد

انتهت منذ قليل شركة غاز من إصلاح خط الغاز الرئيسى بقرية كفر الجزار ببنها، وتمت إعادة التيار الكهربائى إلى المنطقة، وتعيين فرقة طوارئ من الشركة لمتابعة المنطقة خوفا من أى تداعيات.

وكانت شركة غاز مصر قد حررت بلاغا ضد الوحدة المحلية بكفر الجزار ببنها، تتهم الوحدة فيه بالإهمال وتسبب لودر الوحدة المحلية فى وقوع كسر بالخط ١٨٠ المغذى لقرية كفر الجزار، مما أدى إلى وقوع تلفيات بالغة بالخطر وحدوث تسريب شديد، مما أثار حالة من الهلع والذعر بين مواطنى القرية، والذين فضلوا ترك منازلهم خوفا من وقوع أى تداعيات.

ونفى محمد عبد الرحمن، رئيس الوحدة المحلية بكفر الجزار، ما جاء فى البلاغ، وقال إن لودر الوحدة لم يتحرك من الجراج منذ الصباح الباكر.

وكان الأهالى قد أبلغوا شركة غاز مصر بالأمر فأبلغت بدورها أجهزة الأمن، وتم الدفع بقوات الحماية المدنية وسيارة إسعاف وعمل كردون أمنى بمحيط موقع التسريب ومنع الأهالى من المرور، وفصل التيار الكهربى عن المنطقة تجنبا لوقوع أى تداعيات. وقام فريق من طوارئ شركة غاز مصر بالحفر على عمق متر تحت الأرض، وغلق الغاز من جانبى منطقة الكسر فى الماسورة وحتى تم إصلاح خط الغاز.

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مصر 365

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