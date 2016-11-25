«المصريين الأحرار»بسوهاج يكرم المشاركين في إعداد وتنفيذ المعرض الخيري للملابس

كرمت أمانة حزب المصريين الأحرار بسوهاج برئاسة الإعلامى مصطفي سالم، عضو مجلس النواب، وبحضور النائب أحمد نشآت وأعضاء هيئة مكتب الحزب بسوهاج، مساء اليوم الجمعة، المشاركين في الإعداد والتنظيم للمعرض الخيري للملابس والتي تم تنفيذه يوم 18 نوفمبر الجاري بمركز شباب حي راشد، وخدم أكثر من 2000 أسرة .

وأشار النائب مصطفي سالم، الي أن هذا التكريم جاء تقديرًا للمشاركين في إنجاح هذا المعرض الذي يعتبر أحد الفعاليات التي سوف ينظمها الحزب خلال الفترة القادمة، وهو أيضًا حافزًا لكل من لم يبخل بجهده ووقته حتي خرجت الصورة بالمظهر اللائق التي شاهدناها جميعاً .

يذكر أن، التكريم ضم 30 عضو من أمانتي الشباب والمرآة ممن شاركوا في الأعداد والتنفيذ لهذا المعرض .

وحضر المعرض الأمناء المساعدين وأمناء الأمانات العليا للحزب بسوهاج، وعدد من أعضاء الأمانات المختلفة.