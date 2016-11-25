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الصحة تطلق استراتيجية لخفص عدد السكان لـ118مليونا بدلا من 147 بحلول2030

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الصحة تطلق استراتيجية لخفص عدد السكان لـ118مليونا بدلا من 147 بحلول2030 الصحة تطلق استراتيجية لخفص عدد السكان لـ118مليونا بدلا من 147 بحلول2030

وزارة الصحه

أكد المجلس القومى للسكان، التابع لوزارة الصحة، أن الزيادة السكانية فى تسير بمعدلاتها الطبيعية مقارنة بالأعوم الماضية، مؤكدا أن مصر حاليا تتعرض لما يسمى بالثبات السكانى.

وأكد الدكتور طارق توفيق، مقرر المجلس القومى للسكان، فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، أن الاستراتيجية القومية للسكان التى تعمل بموجب محاورها وزارة الصحة لخفض عدد المواليد تستهدف الوصول إلى 118 مليون نسمة عام 2030 .

وقال الدكتور طارق توفيق، مقرر المجلس القومى للسكان، إن عدد مواليد مصر ينخفض بمعدل 200 ألف مولود سنويا، مشيرا إلى أن الزيادة السكانية فى مصر تقدر بـ2 إلى 2.6 مليون مولود سنويا، مشيرا إلى أن عدد مواليد مصر سيظل ينخفض بنسب بسيطة فى فترة تتراوح من 3 إلى 4 سنوات.

وأوضح الدكتور طارق توفيق أن محاور الاستراتيجية القومية للسكان تتضمن تنظيم حملات لتنظيم الأسرة للحد من زيادة الموليد، بالإضافة إلى تمكين المرأة فى العمل، فضلا عن حملات إعلامية لنشر التوعية المجتمعية مع الاهتمام بالشباب. وتابع: “إذا استمرت الزيادة السكانية بمعدلاتها الحالية سيبلغ عدد سكان مصر 147 مليون نسمة بحلول 2030

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