أخبار الرياضة اليوم الجمعة 25/11/2016

كتب محمد عراقى

شهدت الساحة الرياضية اليوم الجمعة العديد من الأخبار الهامة وكان أبرزها تقدم مختار مختار باستقالته عن تدريب الاتحاد السكندرى قبل أن ترفضها إدارة زعيم الثغر.

قرر النادى الأهلى تعديل اللائحة المالية الخاصة ببطولة أفريقيا، بعدما تلقى مسئولو القلعة الحمراء خطابًا رسميًا من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" يُفيد برفع مكافآت الفوز فى بطولتى دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية ابتداءً من النسخة المقبلة حيث سيحصل الفائز باللقب على مليون و500 ألف دولار بدلاً من مليون دولار، كما ستزيد مكافأة الصعود لجميع أدوار البطولة.

أعلن حسام البدرى المدير الفنى للأهلي، قائمة الفريق التى ستُسافر غداً، السبت، لمواجهة فريق النصر للتعدين فى الثامنة من مساء الأحد بأسوان فى الجولة الـ11 للدورى العام.

وتضم القائمة 21 لاعباً، هم: شريف إكرامى، أحمد عادل، محمد الشناوى، محمد هانى، باسم على، على معلول، حسين السيد، سعد سمير، محمد حسين عضل، محمد نجيب، أحمد حجازى، حسام عاشور، أكرم توفيق، عبد الله السعيد، وليد سليمان، مؤمن زكريا، كريم نيدفيد، ميدو جابر، جونيور أجاى، عمرو جمال ومروان محسن.

يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، اجتماعا يوم 11 ديسمبر المقبل من أجل حسم اختيار الأجهزة الفنية لمنتخبات الناشئين مواليد 99 و2002 ومنتخب المحليين.

"حادث" يمنع أحمد رفعت من حضور مران المستبعدين بالزمالك

تعرض أحمد رفعت صانع ألعاب نادى الزمالك، لحادث سيارة صباح اليوم الجمعة، ما أدى إلى غيابه عن حضور مران المستبعدين، الذى أقيم بمقر النادى فى ميت عقبة، إلا أن اللاعب بحالة جيدة وسينتظم فى مران الغد بشكل طبيعى.

قرر محمود طاهر رئيس النادى الأهلي، وعماد وحيد ومحمد عبد الوهاب عضوا مجلس إدارة النادى زيارة مستشفى مجدى يعقوب لجراحة القلب للأطفال بأسوان بعد غد الأحد، على هامش مباراة الفريق أمام النصر للتعدين.

حقق المقاصة فوزا صعبا على بتروجت بهدفين مقابل هدف فى المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة على استاد الفيوم ضمن منافسات الأسبوع الـ11 من عمر مسابقة الدورى العام، وتستمر انتصارات الفريق الفيومى ويتلقى بتروجت أول خسارة بالدورى.

تقدم مختار مختار المدير الفنى للاتحاد السكندرى باستقالته عن تدريب الفريق بعد الخسارة أمام الشرقية بهدف نظيف فى المباراة، التى جمعتهما ظهر اليوم الجمعة، ضمن مباريات الأسبوع الحادى عشر لبطولة الدورى العام.

جدد مسئولو الاتحاد السكندري الثقة في مختار مختار المدير الفني للفريق الذي تقدم باستقالته عن تدريب زعيم الثغر بعد الخسارة أمام الشرقية بهدف نظيف.