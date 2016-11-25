بالفيديو.. رئيس حزب حماة وطن: الموساد الإسرائيلى من يدير قطر

قال اللواء محمد الغباشى، رئيس حزب حماة وطن، إن جهاز الموساد الإسرائيلى هو من يدير دولة قطر، وتابع: “والأسرة الحاكمة فى قطر لا يمكن أن تجلس على كرسيها أو يبيت أى أحد منها فى قصره إذا غضبت عليهم المخابرات الإسرائيلية.. إذا هم مسيرين وليسوا مخيرين”.

وأضاف “الغباشى”، خلال اتصال هاتفى ببرنامج أوراق الأسبوع الذي تقدمه الإعلامية علا شوشه بقناة “العاصمة 2″، أن على دولة قطر أن تهتم بنفسها بعض الشئ ولا تتدخل فى الشئون الداخلية للدول العربية وتعمل على إثارة الفتن والانشقاقات بها، بدلاً من شرائهم مرتزقة ليدافعوا عنهم أو شراء بعض اللاعبين ومنحهم الجنسية القطرية حتى يقال إن قطر تحصل على بطولات رياضية.