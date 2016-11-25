بالصور.. سامي عنان يحضر عزاء الراحل يحيي الجمل

حرص رئيس الأركان الاسبق الفريق سامي عنان، علي حضور عزاء الراحل الدكتور يحيي الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء الاسبق والفقيه الدستوري، بمسجد عمر مكرم .

وكان من بين الحضور أيضًا كل من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء السابق، والعامرى فاروق وزير الشباب والرياضة الأسبق، وكمال أبو عيطة وزير القوى العاملة الأسبق، والدكتورة ميرفت التلاوى وزيرة الشئون الاجتماعية السابقة، والمهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات السابق، والدكتور حسام بدراوى، والدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية.

يذكر أن، الدكتور يحيى الجمل، وافته المنية يوم الإثنين الماضى، عن عمر يناهز 86 عامًا بعد معاناة مع المرض.