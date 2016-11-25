صندوق تطوير العشوائيات: إعلان بورسعيد خالية من العشوائيات نهاية العام

كتب إبراهيم حسان

قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، إن التبرع لتطوير المناطق العشوائية لا يقل أهمية من التبرع للصحة والتعليم، مشيرًا إلى سيتم إعلان بورسعيد بدون عشوائيات بنهاية العامة الجارى، كما سيتم الإعلان عن البحر الأحمر خالية من العشوائيات فى إبريل المقبل.

وأكد المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، فى تصريحات إعلامية، اليوم الجمعة، أن هناك حصر كامل لجميع المناطق العشوائية، كما أن هناك خطة بعيدة المدى للقضاء على العشوائيات بالمستقبل، حيث أنه لن يتم السماح بالبناء فى المناطق الغير آمنة مرة أخرى.

وأشار المهندس خالد صديق، إلى تشكيل لجنة تضم 8 وزارات بالحكومة، لدراسة توفير الحياة الكريمة والمطمئنة لأهالى العشوائيات فى الوحدات السكنية الجديدة.