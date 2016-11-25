القبض علي 250 هاربا من أحكام وضبط مسجل بـ55 كيلو بانجو بأسوان

نظمت المباحث الجنائية في أسوان وإدارة تنفيذ الأحكام وضباط الأقسام والمراكز حملة مكبرة اليوم ، لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية وأسفرت عن ضبط 250 هاربا من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان.

وتمكن الضباط من القبض على هارب من حكم في جناية مخدرات محكوم عليه غيابيا بالسجن المؤبد وضبط هارب من حكم جنائي في جناية سرقة محكوم عليه غيابيا بالسجن 10سنوات وضبط هارب من جناية اتلاف محكوم عليه بالسجن 3 سنوات.

وتمكن ضباط مباحث تنفيذ أحكام من ضبط 96 هارب من جنح الحبس الجزئي، وضبط 18 هارب من جنح الحبس المستأنف كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 92 صادر ضدهم أحكام بالغرامات، و 41 محكوم عليهم في جنح المخالفات بإجمالي مبالغ محصلة حوالي 1700 جنيه تحررت المحاضر اللازمة بإجراءات الضبط.

تم مواجهة المضبوطين بصحة الأحكام القضائية الصادرة وجاري إحالتهم للنيابات المختصة، لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم.

كما تمكن رجال المباحث بأسوان من ضبط عاطل له معلومات جنائية مسجلة بحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة وسلاح ناري حيث تمكنت القوات من ضبط المتهم "مصطفى . ح " - 65 سنة عاطل - والسابق ضبطه وإتهامه في جناية مخدرات وبحيازته 55 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر و"بندقية آليه و طلقات من نفس العيار تحرر عن ذلك المحضر رقم 5036 لسنة 2016 م إداري مركز كوم أمبو وتم إخطار النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.