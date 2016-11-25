أخبار نادى الإسماعيلى اليوم الجمعة 25/ 11/ 2016

كتب سليمان النقر

شهد نادى الإسماعيلى اليوم الجمعة 25 / 11 / 2016، عددًا من الأحداث المهمة والتى جاء فى مقدمتها، دخول أحمد على ومحمد فضل لاعبي المقاولون دائرة المرشحين للانضمام لصفوف الدراويش، ومواصلة التدريبات استعداد لطنطا ومعالجة إهدار الفرص للمهاجمين.

بالصور.. "خضر" يستعرض مهاراته فى مران الإسماعيلى الأخير استعدادا لطنطا

شهد مران فريق الكرة بالنادى الإسماعيلى استعراض أشرف خضر المدير الفنى بالكرة خلال المران وممارسة هوايته فى تسديد الكرات، واستعراض مهاراته الكروية.

وزير الرياضة يطلب تغيير أرضيات نادى الإسماعيلى الاجتماعى

طلب خالد عبد العزيز وزير الرياضة من مجلس إدارة نادى الإسماعيلى ضرورة تغيير الأرضيات الـ"انترلوك" التى تم تركيبها داخل النادى الاجتماع للإسماعيلى بأرض النخيل، لعدم رضاه عن الأرضيات التى تم تركيبها.

الإسماعيلي يدرس ضم "فضل وعلي" فى يناير

دخل محمد فضل وأحمد على مهاجما المقاولون دائرة الأسماء المرشحة فى العودة لصفوف الإسماعيلى خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبلة، لتدعيم خط هجوم الدراويش وحل أزمة العقم التهديفى التى يعانى منها الإسماعيلى منذ بداية الموسم، لاسيما أن الثنائى ليس غريبًا عن صفوف الدراويش وسبق له التألق بالقميص الأصفر.

الإسماعيلى يخصص تدريبات للمهاجمين لاستغلال الفرص المهدرة

يعكف الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة أشرف خضر على معالجة الأخطاء التى وقع فيها المهاجمون خلال مباراتى المصرى والزمالك من أجل زيادة الفاعلية الهجومية وحل أزمة العقم التهديفى وإهدار الفرص السهلة أمام المرمى وتسببت فى فقدان الدراويش عدة نقاط فى سباق المنافسة على تحقيق المراكز الأولى بجدول مسابقة الدورى.

الدراويش يدخلون معسكرا مغلقا اليوم استعدادًا لمباراة "طنطا"

يدخل فريق الإسماعيلى معسكرًا مغلقًا اليوم الجمعة بفندق النادى استعدادًا لمواجهة طنطا بعد غدٍ الأحد ضمن منافسات الأسبوع الحادى عشر بمسابقة الدورى العام، حيث فضل الجهاز الفنى خوض معسكر مغلق لمدة 48 ساعة من أجل زيادة تركيز اللاعبين والتأكيد على أن مواجهة طنطا صعبة، والدراويش لا خيار أمامهم سوى الفوز والخروج بالثلاث نقاط لمصالحة الجماهير، بعدما استعادوا أداءهم المعهود أمام الزمالك فى الجولة الماضية ويبقى استعادة الانتصارات.