وزراء وشخصيات هامة بالدولة في عزاء الراحل يحيي الجمل

بدأ عزاء الراحل الدكتور يحيي الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء الاسبق والفقيه الدستوري، منذ قليل، الذي يقام بمسجد عمر مكرم .

وحضر العزاء عدد كبير من الشخصيات الهامة بالدولة والوزراء منهم خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، وأسامة هيكل عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة الإنتاج الإعلامى، وحسن صقر رئيس المجلس الأعلى للرياضة السابق، والدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالى الاسبق.

كما شارك فى تقديم واجب العزاء الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء السابق، والعامرى فاروق وزير الشباب والرياضة الأسبق، وكمال أبو عيطة وزير القوى العاملة الأسبق، والدكتورة ميرفت التلاوى وزيرة الشئون الاجتماعية السابقة، والمهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات السابق، والدكتور حسام بدراوى، والدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية.

يذكر أن، الدكتور يحيى الجمل، وافته المنية يوم الإثنين الماضى، عن عمر يناهز 86 عامًا بعد معاناة مع المرض.