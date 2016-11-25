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بالصور.. الكشف علي 1475 مواطنًا في قافلة طبية بقرية جبل النور ببني سويف‎

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إشراف الدكتور عبد الناصر حميدة السعيطي وكيل وزارة الصحه

جانب من القافلة العلاجية التى قامت بالكشف على الأهالى

قامت مديرية الصحة ببني سويف، تحت إشراف الدكتور عبد الناصر حميدة السعيطي وكيل وزارة الصحه، بالتعاون مع المهندس رمضان بخاطره منسق القوافل العلاجية بالمديرية بتنظيم  قافلة طبية للكشف علي أهالي قرية جبل النور بمركز ببا.

وأسفرت القافلة عن الكشف علي 1475 مواطن من أهالي القرية وصرف الأدوية لهم بالمجان في تخصصات شملت “باطنه، أطفال، نسا وتوليد، تنظيم أسرة، جراحه، صدر، جلدية، رمد، أسنان، معامل دم وطفيليات، بالإضافه إلى الاكتشاف المبكر وتقديم خدمة التثقيف الصحى بالمجان.

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