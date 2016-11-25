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وكيل لجنة النقل بالبرلمان: نبحث تقنين أوضاع أوبر وكريم لإلزامهم بدفع ضرائب

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وكيل لجنة النقل بالبرلمان: نبحث تقنين أوضاع أوبر وكريم لإلزامهم بدفع ضرائب وكيل لجنة النقل بالبرلمان: نبحث تقنين أوضاع أوبر وكريم لإلزامهم بدفع ضرائب

>كتب محمد مجدى السيسى

قال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، إن اللجنة ستعقد اجتماعات خلال الفترة المقبلة، لتقنين أوضاع شركتى أوبر وكريم.

 

وأضاف فى تصريح لـ"اليوم السابع": "لابد من تقنين أوضاعهم، فهم يعملون دون رقابة حقيقية، ودون دفع ضرائب مقارنة بالتاكسى الأبيض، وتلك أموال ضائعة على الدولة".

 

وأوضح "قرقر" أن اللجنة ستفتح أيضاً ملف مشاكل السكة الحديد وبحث تطوير الهيئة، فضلاً عن فتح ملف النقل النهرى، إلى جانب ما ستناقشه اللجنة خلال الأسبوع الجارى من مشاكل الطرق والكبارى، ومشكلة صيادى دمياط، وعدد من طلبات الإحاطة والاتفاقيات.

 


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