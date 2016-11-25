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تحويلات مرورية بسبب إغلاق محور التسعين بالتجمع الخامس لمدة شهر

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تحويلات مرورية بسبب إغلاق محور التسعين بالتجمع الخامس لمدة شهر تحويلات مرورية بسبب إغلاق محور التسعين بالتجمع الخامس لمدة شهر

>كتب عبد الرحمن سيد

أكد مصدر أمنى أنه سيتم إجراء تحويلات مرورية بمحور التسعين بمنطقة التجمع الخامس، بسبب إنشاء نفق للسيارات أسفل محور التسعين، وتشرف على تلك الأعمال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة الداخلية ومحافظة القاهرة، على أن يتم إغلاق المحور فى المنطقة المحصورة من أمام مستشفى الجوى، وصولا إلى الداون تاون لمدة شهر أمام حركة السيارات وسط انتشار الخدمات الأمنية بالطريق.

 

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع" أن غلق الطريق سيكون لمسافة كيلو متر، وسيتم تحويل حركة السيارات بالطريق، وعلى المتجه من محور المشير طنطاوى تفادى منطقة الأعمال من أمام مستشفى الجوى استكمال الطريق يمينا والدخول شمالا إجباريا حتى المقطم وحتى الداون تاون، وصولا إلى محور التسعين حتى تفادى الأعمال واستكمال باقى الرحلة حتى الأماكن التى يقصدها سائقو السيارات.

 

وأوضح المصدر أنه سيتم البدء فى التحويلات المرورية بمحور التسعين خلال الأسبوع المقبل، مع وضع العلامات الإرشادية اللازمة فى محيط الأعمال، بناء على توجيهات وزارة الداخلية، وسوف تقوم الشركة المنفذة بوضع المساعدات الفنية الكافية، لتأمين منطقة الأعمال من إضاءة ومخاريط وطواحين ضوئية، وفواصل حركة وعلامات إرشادية وتحذيرية.


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