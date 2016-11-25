إنشاء نفق للسيارات أسفل شارع التسعين لتقليل الزحام على التجمع الخامس

أكد مصدر أمنى، أنه سيتم إنشاء نفق للسيارات أسفل محور التسعين بمنطقة التجمع الخامس، للربط بين حركة السيارات للمتجه من مدينة نصر عبر محور المشير طنطاوى والدائرى وصولًا لمنطقة التسعين الجنوبى والتجمع الأول ومنطقة الشركات.

وأضاف، أن أعمال الإنشاء للنفق ستشرف عليه محافظة القاهرة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وشركة مقاولات.

وأوضح، أن إنشاء النفق سيساهم فى الحد من الكثافات المرورية أعلى محور المشير طنطاوى و محور التسعين الجنوبى وسيتم إجراء تحويلات مرورية بمحور التسعين لحين الإنتهاء من المرحلة الأولى منه وسط انتشار الخدمات الأمنية بالمكان لتسيير حركة المركبات.