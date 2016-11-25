استقرار أسعار الدولار بالبنوك خلال التعاملات المسائية

سعر الدولار اليوم، استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه بمعظم البنوك الحكومية والخاصة، في التعاملات البنكية مساء، اليوم الجمعة، على أسعار الصرف المسجلة في بداية التعاملات، مسجلًا أعلى سعر للشراء بـ 17.55 جنيه، و 17.95 جنيه كأعلى سعر بيع بالبنك المصري الخليجي.

سجل سعر الدولار اليوم 17.4 جنيها للشراء مقابل 17.75 جنيه للبيع بالبنك الأهلي المصري، وسجل 17.4 جنيها للشراء و17.75 جنيه للبيع بالبنك المصري لتنمية الصادرات، في حين بلغ سعره بالبنك الأهلي اليوناني 17.2 جنيه للشراء و17.8 جنيه للشراء متراجعا نحو 10 قروش عن سعره أمس بنفس البنك .

واستقر سعر الدولار عند 17.3 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع بالبنك التجاري الدولي، وبلغ سعره بالبنك العربي الأفريقي الدولي 17.4 جنيه للشراء مقابل 17.70 جنيه للبيع، في حين سجل ببنك البركة 17.35 جنيه للشراء و17.85 جنيه للبيع .