معركة بين نائب ومحام بالغربية بسبب التوسط لدخول طالب كلية الشرطة

الغربية إسلام الخياط

نشبت معركة كلامية بين النائب محمد خليفة، ومحامى بمدينة المحلة الكبرى يدعى شريف بسمسم، حيث كشف الأخير أنه تقدم بشكوى الكترونية إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لإسقاط عضوية النائب محمد خليفة أمين خليفة، عضو مجلس النواب عن دائرة مدينة المحلة الكبرى، وذلك بعد الحصول على خطاب من مكتب النائب يتوسط لدخول طالب كلية الشرطة.

وطالب "بسمسم" رئيس مجلس النواب فى الشكوى المقدمة اتخاذ الإجراءات القانونية لإسقاط عضوية النائب، معللًا بأنه قام بالتوسط لصالح طالب فى دخول كلية الشرطة، وحرر وأصدر خطابًا بصفته النيابية موجه إلى وزير الداخلية طالبه منه الموافقة على قبول الطالب (ك.ح. ف) بكلية الشرطة لكونه يهمه أمره.

وأضاف المحامى أن هذا يعد حنثًا باليمين، وأمرًا مخالفًا للدستور فى المادة 104 و4 و9، حيث إن هذا الفعل يهدم أحكام الدستور التى تؤكد أن السيادة للشعب تقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.

وأوضح أن النائب يحلف اليمن على احترام الدستور والقانون حتى يظل متمتعًا بالعضوية، وحال فقد الثقة والاعتبار (شروط العضوية التى انتخب على أساسها) أو أخل بواجباته سقطت عضويته.

وردًا على شكوى المحامى، أكد النائب الدكتور محمد خليفة، لـ"اليوم السابع" أن دور النائب يتمثل فى تلبية مطالب أهالى دائرته.

وتابع: "والد الطالب تقدم لىّ بطلب كى أتوسط له عند وزير الداخلية، وقمت بكتابة الطلب وتقديمه ضمن مئات الطلبات الذى تقدم فى جميع الجهات".

وأوضح النائب أن هذا الأمر من المفترض أنه يعجب المواطنين، لأنه يبرز وقوفه بجانبهم وتوصيل مطالبهم للمسئولين.

وكشف أن الطالب تم رفضه من قبل كلية الشرطة، مضيفًا أن مكتب أى نائب مفتوح من أجل استقبال الطلبات وتقديمها لكافة الوزراء.