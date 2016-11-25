زيزو "أسوان" يختار 19 لاعبا لمواجهة سموحة غدا

كتب- خالد مصطفى

اختار الجهاز الفنى لنادى أسوان بقيادة زيزو حشمت القائمة النهائية التى سيخوض بها الفريق مباراته غدا السبت أمام نادى سموحة باستاد برج العرب ضمن مباريات الجولة 11 من الدورى الممتاز .

وتضم قائمة أسوان لمواجهة سموحه 19 لاعبا هم " عصام سعد ورضا بوفون حراس مرمى- محمد جبر - باسم عيد - أحمد شديد قناوى - محمد حمودة - سيد الشبراوى - سليم عبد الخالق - معتز بالله حسن - علاء البدرى - محمد فوزى - أحمد عفيفى - محمد البغدادى - محمد خليفة - جيروم ويا - عمر بسام - عبد الله أدو - طارق العجمى - معاذ الحناوى.

ويفتقد فريق أسوان مجموعة من لاعبيه فى لقاء سموحة غدا وهم محمد محسن وحمادة السيد ومحمد رزق ومهاب سعيد بسبب الإصابات كما خرج من القائمة إسلام الفأر ومؤمن عاطف وكريم مانش وأسامة مرعى ومحمود الزنفلى حارس المرمى بقرار من الجهاز الفنى .

ويعسكر فريق أسوان حاليا بالإسكندرية استعدادا لمواجهة الغد المرتقبة أمام نادى سموحة فى الجولة 11 من الدورى الممتاز .